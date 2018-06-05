Правительство предлагает отменить военные кафедры в вузах

Обучение на военных кафедрах в вузах предлагают заменить на занятия в единых военных учебных центрах Минобороны. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму. Документ опубликован в Сети 5 июня.

Сейчас военной подготовкой студентов занимаются специализированные центры, кафедры и факультеты. Систему предлагается унифицировать. Подразделения заменят на единые военные центры, которые предполагается создать структурами Минобороны.

Авторы инициативы считают, эта мера «повысит эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки», а также позволит «эффективнее использовать» учебно-материальную базу, вооружение и военную технику.

Создавать военные учебные центры будут в рамках существующего кадрового заказа — увеличивать общее число граждан, привлекаемых к военной подготовке, не планируют.