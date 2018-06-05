Замглавы Минэнерго: Никто не позволит сильно повысить цены на бензин

Правительство работает над мерами, которые позволят сдержать рост цен на бензин. Как пишет РБК, об этом 5 июня заявил первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер на Международном конгрессе Reencon-XXI, который проходит в Сколково.

Он уточнил, что изменение схемы налогообложения в нефтеперерабатывающей отрасли (налоговый маневр) и снижение акцизов позволят избежать роста цен на топливо.

«Никто этого не позволит сделать (сильно повысить цены на бензин. — Прим. ред.), в этой связи полагаются компенсационные мероприятия», — цитирует РБК слова замминистра.

Напомним, налоговый маневр — это обнуление экспортных пошлин на нефть и одновременно повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В целом пошлины на нефть должны были с 2015-го по 2017 год снизиться на 30%. Но Минфин в 2016 году предложил изменить параметры реформы так, чтобы объектом налогообложения стала вся нефть, которую добыли в стране. Нефтяные компании были с этим несогласны и требовали преференций для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.

По данным источников РБК, полностью налоговый маневр теперь завершится только к 2024 году, экспортная пошлина на нефть будет снижаться на 5% в год.

Напомним, в мае 2018-го было принято решение снизить акцизы для сдерживания роста цен на топливо. Они уменьшились с 1 июня на 3 тыс. руб. за тонну на бензин и на 2 тыс. руб. за тонну на дизельное топливо.