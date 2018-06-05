Жительница Омска получила уголовное дело за попытку поймать мужа на измене

Ревность, неуёмное любопытство и технический прогресс довели до уголовного дела жительницу Омска. Женщина безуспешно попыталась уличить мужа в неверности.

Как 5 июня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Омской области, 33-летнюю омичку задержали сотрудники правоохранительных органов при продаже подслушивающего GPS-трекера.

Следствие полагает, что женщине не давали покоя мысли о возможной неверности мужа, в машине которого она и установила устройство. Разговоры своего спутника жизни она слушала несколько месяцев и, видимо, не узнала ничего выдающегося, после чего «шпионаж» ей наскучил. Женщина решила продать трекер в Интернете, на чем и попалась.

Против омички возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ о незаконном приобретении и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Женщине грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Супруг подозреваемой, по всей видимости, отнесся к подозрениям жены с пониманием. Издание «Омск Здесь» выяснило, что мужчина не бросил ее в беде и семья сохранилась.

Напомним, что общественный резонанс вызвало уголовное дело по аналогичной статье, возбужденное против курганского фермера Евгения Васильева, который повесил GPS-трекер на корову. История получила известность 14 декабря, когда в ходе ежегодной пресс-конференции президенту России Владимиру Путину пожаловались на уголовное преследование фермера. «GPS и ГЛОНАСС привинчивают даже к котам, чтобы не потерялся. Почему к корове нельзя?» – удивился Владимир Путин и пообещал разобраться в ситуации. Дело в итоге вернули на дополнительное расследование, а в марте этого года прекратили, после чего прокуратура принесла Васильеву извинения.