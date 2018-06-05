ГИБДД: На КАД почтовый ВАЗ влетел в УАЗ и молоковоз, стоявшие из-за другого ДТП

Официальную информацию о серьёзной аварии на севере КАД сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фактически имели место два ДТП. По предварительной версии, в 12:54 на 26-м километре внутреннего кольца ВАЗ-2104 Почты России наехал на два транспортных средства, которые ранее попали в несущественное ДТП, – «УАЗ Патриот» и молоковоз. Их водители к тому моменту поставили знаки аварийной остановки и занимались оформлением ДТП. Одного из них и сбил почтовый автомобиль, то есть формально был совершён наезд на пешехода.

Пострадавших в итоге двое: сбитый водитель-пешеход и водитель ВАЗ-2104 (его, напомним, пришлось вырезать из машины). Оба госпитализированы в тяжёлом состоянии.

На данный момент из трёх полос для движения открыта только одна. И ограничение сохранится некоторое время, так как работу на месте аварии начала следственная группа.

На днях «Фонтанка» писала о последствиях похожего ДТП на КАД, когда в машины, остановившиеся из-за лёгкой аварии, врезался не сумевший затормозить водитель. То ДТП стало смертельным, а молодой человек, спасавший детей, сейчас борется за жизнь.