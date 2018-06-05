Госэкспертиза посчитала проект реконструкции полигона «Северная Самарка» небезопасным

Комиссия государственной экологической экспертизы 5 июня вынесла отрицательное заключение по проекту реконструкции полигона твердых бытовых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленобласти.

Ранее экологи центра экспертиз ЭКОМ попросили принять «меры прокурорского реагирования» в отношении ЗАО «Промотходы», которое управляет полигоном и готовит проект его модернизации.

Как сообщил «Фонтанке» секретарь комиссии общественной экологической экспертизы Алексей Смирнов, госкомиссия подтвердила выводы экологов-общественников и выдала разработчикам проекта целый список замечаний, самое серьезное из которых касается очистки и отвода образуемого свалкой инфильтрата. Вопрос защиты прилегающих к «Северной Самарке» садоводств от вредных стоков никак не проработан, заключила госэкспертиза.

Впрочем, по-видимому, реализацию проекта это не остановит, а только отложит на неопределенный срок. «Комиссия могла бы поставить точку, но вместо этого ограничилась многоточием. ЗАО «Промотходы» предложено доработать проект и снова подать его на госэкспертизу», – говорит Алексей Смирнов.

В экологическом отделе ЗАО «Промотходы» о заключении госэкспертизы узнали от корреспондента «Фонтанки». Официальных комментариев по сути замечаний экспертов сотрудники компании предоставить не смогли.