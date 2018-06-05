Молоко, почта и «Патриот» собрали на КАД пробку в 10 км. Спасатели резали машину

Серьёзное ДТП днём 5 июня спровоцировало пробку на севере КАД. В 13:46 сервис «Яндекс.Пробки» оценил её в 10,4 километра – от Выборгского шоссе до проспекта Культуры.

Авария случилась на внутреннем кольце между съездами на проспекты Энгельса и Культуры. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», автомобиль Почты России врезался в «УАЗ Патриот», а тот, в свою очередь, в молоковоз. Кто начал эту цепочку, не уточняется.

Пассажира почтовой машины видели как будто со сломанными ногами на обочине в сознании, а водителя зажало в салоне – его деблокировали сотрудники МЧС.

«Пробка жуткая! Вовремя успели съехать с КАД и не попали в неё. Скорейшего выздоровления пострадавшим!» – пишут участники группы в комментариях.

Видео: Мегаполис/YouTube

Точные обстоятельства ДТП выясняются.