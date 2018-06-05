«Матрешка-тур» прекратила работу в Петербурге, туристы рискуют не улететь в отпуск

«Матрешка-тур» прекратила работу в Петербурге. По словам туроператоров, сайт компании не открывается несколько дней подряд. По телефонам отвечает компания «Агентство развития туризма», которая, по словам ее сотрудников, не имеет отношения к прежнему арендатору. При этом на вопрос корреспондента «Фонтанки», остался ли в городе хотя бы один офис «Матрёшки-тур», собеседник сообщил, что туроператор не работает.

По словам турагентов, у компании остались невыполненные обязательства. Несмотря на проблемы, «Матрёшка» еще весной продавала туры, а в мае подтверждала, что все в силе. По словам одного из турагентов, в компании недавно перестали отвечать на звонки. При личном визите в офис ее сотрудники пояснили, что передали всех клиентов компании «Аврора БГ», которую ранее «Матрёшка» продала, чтобы расплатиться с долгами. Однако «Аврора БГ» получила лишь часть денег, внесенных клиентами за путевки. В итоге агентам приходится доплачивать из своего кармана, чтобы отправить туристов. «Матрёшка-тур» пообещала вернуть нам деньги, как только договорится с новым страховщиком. Если не получится, будем взыскивать через суд», – сказал собеседник «Фонтанки».

Финансовые трудности «Матрешки» начались после того, как в декабре прошлого года Китай не предоставил туроператору слот (т. е. место) под рейсы и направление в Хайнань пришлось закрыть. В Поднебесную не только не полетели новые туристы, но и не могли вернуться оттуда те петербуржцы, которые уже насладились отпуском, — более 160 человек вынуждены были продлить отпуск на неделю и получать выездные визы. Позже «Матрешка-тур» закрыла направления в болгарскую Софию и израильскую Овду.

Напомним, чтобы расплатиться с туристами, «Матрешка-тур» продала «Аврору БГ». Этот оператор специализировался на болгарском направлении. Новым собственником стала иностранная компания, называние которой не раскрывалось. По данным СПАРК, учредителем и генеральным директором «Авроры БГ» с 27 марта является некая Екатерина Колчина.