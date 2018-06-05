Вся Россия летит на Кипр и в Сочи на выходные

Россия (Сочи) и Кипр лидируют в списке предпочтений для путешествий на День России. На третьем месте у желающих оторваться от рабочей суеты — Турция.

Турпоток на Кипр, по данным Погранслужбы ФСБ России, за январь-март 2018 года упал на 10% год к году (по данным Кипра – на 5%), в США – на 5,7%, в Доминиканскую Республику – на 4%, в Великобританию – на 3,8, и в Нидерланды – на 3,5%. Ассоциация Туроператоров, акцентируя – данные ФСБ относятся к низкому сезону, – заявляет, что уже в марте был показан 14%-ный рост количества прилетевших на Кипр россиян, в отличие от других направлений.

По данным кипрской Организации по туризму, за первые три месяца текущего года страну посетило на 29,3% туристов больше, чем за аналогичный период 2017-го: 369 тысяч иностранных гостей (и рост наблюдается уже четвертый год подряд). Соотечественников в новом сезоне ожидают чаще — плюс 5-7 % к прошлогоднему количеству. Для таких планов есть основа – уже в марте показатели по российскому рынку показали двузначную динамику: плюс почти 14% к марту 2017 года.

Россия по количеству прибытий на Кипр в марте была второй (почти 12% от всего въездного турпотока), опережая Германию и Израиль. Первенство по посещению Кипра традиционно осталось за британскими туристами, доля которых составила 35%.

Тенденцию роста популярности Кипра среди россиян также отмечают и авиаперевозчики. По данным авиакомпании «Россия» (на ее долю приходится подавляющее большинство — более 70% перевезенных из РФ на Кипр), в 2017 году пассажиропоток на Кипр значительно вырос — с 624 тыс. до 863 тыс. туристов.

Больше всего туристов летит из Москвы (314 тыс. в 2017-м) и из Санкт-Петербурга в Ларнаку (207 тыс. соответственно). По данным портала Ffrequentflyers.ru, всего же рейсы «России» на Кипр в летнем сезоне 2018 года будут выполняться из 12 городов РФ.

Напомним: еще в 2012 году, например, за год этот курортный остров с уникальной историей и мягким климатом посетили 404 тысячи россиян (по данным Ассоциации туроператоров).