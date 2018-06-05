В ЖК «Галактика.Премиум» начались продажи коммерческих помещений

Начались продажи встроенных коммерческих помещений в ЖК «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота».

В настоящее время в продаже находятся помещения площадью от 93 до 175 кв. м. При единовременной оплате предоставляется скидка в размере 10%. Минимальная стоимость коммерческого помещения при этом составит от 12,8 млн рублей. При покупке можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика, действующей до декабря 2021 года.

Срок действия акции: с 05.06.2018 по 30.06.2018, подробнее об организаторе, сроках и условиях акции можно узнать в отделе продаж или по тел. (812) 416-09-02

ЖК «Галактика.Премиум» – проект бизнес-класса, являющийся частью квартала «Галактика» – масштабного проекта Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс будет построен по кирпично-монолитной технологии с применением системы навесного вентилируемого фасада. Элегантная конструкция зданий, множество декоративных элементов, отражающих индивидуальный архитектурный облик, и витражное остекление подчеркнут статусность проекта и гармонично впишут его в облик Московского проспекта.

«Галактика.Премиум» состоит из четырех 19-этажных жилых корпусов, 9-этажной наземной автостоянки и подземного паркинга, спуститься в который можно с любого этажа на лифте. В общей сложности в паркингах запроектировано 399 машиномест. Жилой комплекс на 576 квартир будет построен в престижном Московском районе рядом с известным памятником архитектуры – Московскими Триумфальными воротами. Ввод в эксплуатацию ЖК «Галактика.Премиум» запланирован на I квартал 2021 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Галактика. Премиум» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/