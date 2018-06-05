СК опубликовал видео дебоша полуодетого мужчины в женском монастыре

В Калининградской области монахиням пришлось отбиваться от нетрезвого мужчины, который ворвался в монастырь с голым торсом. Сестер неподобающий вид незваного визитера не смутил, и в обиду они себя не дали, хотя и позвали на помощь полицию.

Видеозапись происшествия 5 июня опубликовал Следственный комитет Калининградской области. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 23 мая на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в поселке Приозерье Славского района.

На кадрах видно, как агрессивный мужчина подбегает к одной из монахинь и валит ее с ног. На выручку ей поспешили другие сестры. Пока одни пытались одолеть смутьяна, другие бросились за помощью к полиции. Дебошир вырвался от сестер и скрылся в здании, откуда его попытался вывести участковый. В ответ мужчина запустил в полицейского картиной, а после ударил ногой, после чего был уложен на траву и скручен. В СК сообщили, что 31-летний задержанный – уроженец города Гусева. Причины своего «богоборчества» он не объяснил.

Против мужчины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.