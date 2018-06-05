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05.06.2018 13:39

Российские банки смогут на основании подозрений блокировать карты клиентов

Государственная Дума России приняла закон, позволяющий банкам блокировать карты клиентов при подозрении на несанкционированный перевод. 

Как сообщает 5 июня «Газета.ру», российские финансовые учреждения теперь могут  на срок до двух дней приостановить денежный перевод и использование электронных средств для его совершения при подозрении, что операция проводится без согласия клиента. Работники банков должны будут проинформировать держателей карт о возникших у них подозрениях.

Банк России определит и опубликует критерии — как определить, что перевод денежных средств осуществлен без согласия клиента.


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