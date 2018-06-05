Петербургу оставят туристическую полицию после ЧМ-2018

Подразделения туристической полиции будут нести службу в Петербурге на постоянной основе после окончания чемпионата мира по футболу. Об этом в интервью радио «Милицейская волна» рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев 5 июня.

«Наши полицейские, которые готовы работать на этом участке, обладают навыками и знанием иностранных языков, они, конечно, будут востребованы, вне зависимости — чемпионат мира либо другие какие-то мероприятия, это будет действовать уже на постоянной основе», — заявил он.

Колокольцев также отметил, что в целом по России наблюдается сокращение преступности. В 2018-м, по сравнению с прошлым годом, зафиксировано на 12% меньше убийств, на 17% снизилось число разбоев. Положительная статистика наблюдается и в отношении угонов.

Туристическая полиция была создана в Москве четыре года назад. Распознать её сотрудников можно по нашивкам на русском и английском языках. В преддверии чемпионата мира по футболу опыт решили распространить на города, принимающие мундиаль. Сейчас подразделения созданы в Петербурге, Сочи и Казани. Сотрудники туристической полиции должны разговаривать на английском, французском, испанском и китайском языках.