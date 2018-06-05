Как найти работу мечты и не работать ни дня

Бизнес-тренеры, психологи и просто успешные предприниматели научили горожан ловить синюю птицу успеха.

Главное, чтобы горели глаза.

Это, напомним, уже 7 молодежный карьерный форум в Северной столице. И с каждым годом он пользуется все большей популярностью. Так, например, в этом году на форум по самым скромным подсчетам пришли не менее 5 тысяч человек, желающих добиться карьерного роста. Как заметил заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Николай Рогачев, именно для этого и проводятся подобные мероприятия.

«Очень интересное мероприятие, – делится мнением посетительница Вера Платонова. – Жаль, что оно только один день, не удается посетить сразу всю программу».

Цель форума – сформировать у молодежи навыки самопрезентации. Для этого, например, в шатре Службы занятости психологи консультировали, как правильно оформить резюме, чтобы оно вызвало интерес у работодателя, на что нужно обратить внимание, публикуя новости в социальных сетях, и как правильно пройти собеседование.

Сейчас, по словам ведущего психолога АЗН Приморского района Петербурга Марии Елец, очень востребованы люди в программировании и инженерии. Хотя, в принципе, добиться успеха можно в любой сфере, лишь бы горели глаза.

Начальник отдела управления персоналом компании «Эго Транслейтинг» Ольга Писарева с этим согласна. По ее словам, большая проблема нынешней молодежи – равнодушие к работе. И если удается найти энтузиаста – это большая удача.

Удивительно, но состоявшиеся бизнесмены тоже на первое место ставят интерес к тому, что делаешь.

«Мы не думали, что надо заработать много денег, нам было интересно делать то, что мы делаем», - так в зоне лектория соучредитель бара «Mishka»*, кафе «Общество чистых тарелок» и клуба «Танцплощадка» Александр Берковский рассказывал, как они с друзьями запустили и раскрутили свои проекты.

По его словам, способ стать успешным, не работая – делать то, что нравится. Тогда дело будет приносить удовольствие, а за ним пойдет и заработок.

А исполнительный ассистент главного финансового директора Дойче банка Евгений Тюрин считает, что главное шаг за шагом двигаться к цели. Именно так он рекомендовал выстраивать карьеру в иностранной компании.

«Важно видеть перед собой большую цель, но двигаться к ней конкретными, пусть даже и маленькими шагами», – пояснил свою мысль Евгений.

Серьезные вакансии

Полезным форум стал не только для молодежи. К примеру, спросить совета у профессионалов решился уже состоявшийся специалист, у которого не сложились отношения с начальством на предыдущем месте работы. Да настолько не сложились, что о хороших рекомендациях и речи не шло. Выслушав мужчину, Ольга Писарева дала ему несколько конкретных советов о том, как правильно рассказывать о конфликте. И сразу же предложила пройти собеседование на вакансию заместителя начальника отдела продаж.

К слову, серьезных вакансий и стажировок на этом форуме было немало. Сотрудников искали Альфа-банк и Промсвязьбанк, сети ресторанов «Марчеллис» и кофеен «Coffeshop»*, «Буквоед», «Адидас», «Икеа», «Авито». Практически все крупные компании города предлагали практики и стажировки. В списке вакансий числились инженеры, менеджеры и руководители отделов.

Некоторые компании выступали с презентациями и давали возможность кандидатам пройти экспресс-собеседование. Другие искали таланты нестандартным образом. Так, к примеру, компания «Декатлон» провела деловую игру, в ходе которой можно было заметить способности кандидатов.

С форума многие ребята вышли уже нанятыми сотрудниками.

«Меня взяли работать оператором, – радуется петербурженка Анастасия Крылова, – Это здорово, и компания крупная».

В соцсетях, кстати, мероприятие тоже вызвало живой отклик:

«Очередной тест на профориентацию определил, что я иду в правильном направлении и выбор, сделанный мной в 17-летнем возрасте, оказался оправданным, – поделилась в интернете Елизавета Радченко. – Но все наши размышления пустое, пока мы не действуем. Нужно идти к своей цели. Но что должно подтолкнуть человека на перемены? Ведь мы привыкли бояться изменений, не хотим выходить из зоны комфорта. С этим вопросом я обратилась к спикеру, построившему отличную карьеру в одном немецком банке. Последовал ответ: «Поставить цель и идти к ней». Вот такая инструкция по применению. За этой простой фразой – тернистый путь. Свои сложности, кажется вечные, изматывающие преграды. Но человек проходил ступени одну за другой, добивался больших результатов и сегодня продолжает учиться и развиваться в этом направлении. Успех – он в движении».

Тренинг для бизнеса

Большой интерес у посетителей вызвала зона стартапов. Там собирались действующие и будущие бизнесмены. Причем, как те, кто еще только хочет выйти на рынок предпринимательства, так и те, кто попробовал свои силы и понял, что нуждается в знаниях. Бизнес-тренеры провели для посетителей презентации и игры, помогли им разобраться в том, что нужно сделать, чтобы вывести бизнес на новый уровень.

«По статистике, всего 10 процентов предпринимателей проходят так называемую «долину смерти», этап, когда финансовые потери велики», – привела статистику фаундер и управляющий партнер компании «E-Team» Екатерина Терентьева. Она провела посетителям форума деловую игру по созданию собственного дела «Из кухни в жизнь».

В конце же программы зона стартапа провела собственный розыгрыш. Участники, у которых были идеи начала своего бизнеса, оставили заявки на лотерейных билетиках, а серийный предприниматель, эксперт по выводу компании из конкуренции Андрей Верютин вытянул три их них. Победители получили его индивидуальные консультации.

*Мишка, Кофешоп