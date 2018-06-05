Боярский, Назаров, Светлаков и Кайков: фанаты разных клубов объединились в ролике к ЧМ-2018

Известные своей любовью к разным клубам актеры снялись в ролике, посвященном чемпионату мира в России.

Шуточный клип пародирует популярные клише о болельщиках четырех крупнейших российских клубов премьер-лиги – "Спартака", "Зенита", ЦСКА и "Локомотива", – а также самые известные роли участвующих в ролике актеров.

Видеозапись на канале Дмитрия Назарова меньше чем за сутки посмотрели почти 260 тысяч человек.

По сюжету, по пути из Москвы в Петербург принципиальные враги объединяются, чтобы поддержать сборную России: