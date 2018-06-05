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Фонтанка.fi
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05.06.2018 13:19

Половиной богатств Финляндии владеет десятая часть населения

Разрыв между богатыми и бедными финнами растёт, показывает отчёт Статистического центра страны за 2016 год, опубликованный 5 июня.

Почти десятая часть финских семей владеет 47% всех чистых активов в стране, тогда как в 2013-м было 45%. При этом самая обеспеченная возрастная группа в Финляндии, согласно статистике, — пенсионеры в возрасте от 65 до 74 лет. Средний размер их чистых активов составляет чуть более 200 тыс. евро.

Медианный чистый актив одной семьи в Финляндии составляет 107,2 тыс. евро, что на 2,5% меньше в сравнении с 2013-м.

С одной стороны, как показал опрос, 41% домохозяйств имеют вклады и акции, а стоимость инвестиций за три года выросла на 15%. С другой — средняя стоимость имущества осталась на прежнем уровне, что объясняет небольшое снижение объёмов чистых активов у среднего финна.

Кроме того, общий жилищный долг вырос на 3,5%, что негативно отражается на возможности людей копить активы, учитывая, что финны привыкли вкладываться в недвижимость: у двух из трёх есть свой дом.

Справка:

Чистые активы — это реальная стоимость имущества, имеющегося у общества, ежегодно определяемая за вычетом его долгов. Это реальные (жилье, дача, автомобиль, лодка, леса и поля) и финансовые активы (например, вклады и инвестиции на фондовом рынке).


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Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:01
«Победа» получила двадцатый Boeing 737-800
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Двадцатый самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 14:53
«Спортолёт» - народное название самолета «России»
Авиакомпания «Россия» подвела итоги открытого конкурса в социальной сети Instagram на выбор названия для лайнера в новой уникальной спортивной ливрее. За неделю участниками конкурса было предложено более 130 различных названий, из которых самым популярным стало - «Спортолёт».
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