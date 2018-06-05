Половиной богатств Финляндии владеет десятая часть населения

Разрыв между богатыми и бедными финнами растёт, показывает отчёт Статистического центра страны за 2016 год, опубликованный 5 июня.

Почти десятая часть финских семей владеет 47% всех чистых активов в стране, тогда как в 2013-м было 45%. При этом самая обеспеченная возрастная группа в Финляндии, согласно статистике, — пенсионеры в возрасте от 65 до 74 лет. Средний размер их чистых активов составляет чуть более 200 тыс. евро.

Медианный чистый актив одной семьи в Финляндии составляет 107,2 тыс. евро, что на 2,5% меньше в сравнении с 2013-м.

С одной стороны, как показал опрос, 41% домохозяйств имеют вклады и акции, а стоимость инвестиций за три года выросла на 15%. С другой — средняя стоимость имущества осталась на прежнем уровне, что объясняет небольшое снижение объёмов чистых активов у среднего финна.

Кроме того, общий жилищный долг вырос на 3,5%, что негативно отражается на возможности людей копить активы, учитывая, что финны привыкли вкладываться в недвижимость: у двух из трёх есть свой дом.