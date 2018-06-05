Депутат, обвиняемый в домогательствах, решит, как наказывать за оскорбления руководства РФ

В Госдуме предложили наказывать за оскорбления руководства России. Иностранный опыт изучит депутат Леонид Слуцкий, обвиняемый в домогательствах.

Как пишут 5 июня «Ведомости», об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что необходимо закрепить на законодательном уровне наказание за оскорбления в адрес высших должностных лиц России в СМИ. «Мы члены Совета Европы, было бы правильно посмотреть, как решаются на европейском уровне такие вопросы», – пояснил Володин. Он подчеркнул, что, по его информации, подобный закон уже принят в Германии. Иностранный опыт он поручил изучить председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому. Напомним, Слуцкого обвинили в домогательствах несколько журналисток, однако комиссия по этике верхней палаты парламента сочла обвинения несерьезными.

Отметим, поддержку идея Володина уже получила у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который даже назвал конкретное СМИ, которое он бы хотел наказать — радиостанцию «Эхо Москвы». «Наша пресса самая свободная. Я не призываю ограничивать. Но попросить хотя бы снять оскорбительный, клеветнический характер с передач всех», – заявил Жириновский.

Напомним, что в 2017 году Вячеслав Володин уже говорил о необходимости защиты чести и достоинства президента России.