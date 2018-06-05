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05.06.2018 13:32

«Главстрой-СПб» запустил акцию на готовые квартиры в ЖК «Юнтолово»

«Главстрой-СПб» запустил акцию на готовые квартиры в ЖК «Юнтолово»
«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб» сообщает о старте акции «Не пропусти скидку», действующей при покупке квартиры в сданных домах в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. По условиям специального предложения, выгода для покупателей может составить более 1 000 000 рублей.

Акция «Не упусти скидку» действует при любой форме оплаты на приобретение жилья в период с 1 по 30 июня 2018 года. Ее условия распространяются на ограниченный пул квартир, расположенных в сданных в эксплуатацию корпусах ЖК «Юнтолово».

Предложение включает однокомнатные квартиры площадью от 32,28 до 47, 41 кв. м, двухкомнатное жилье метражом от 50,07 до 63.31 кв. м и трехкомнатные квартиры площадью 75,28 кв. м. Так, стоимость «однушки» площадью 40,1 кв. м, приобретенной по акции «Не упусти скидку», составит 3 137 665 руб. Размер скидки – 735 995 руб. Цена двухкомнатной квартиры метражом 61,79 кв. м уменьшится на 1 094 177 руб. и составит 4 664 651 руб. Максимальный дисконт в размере 1 287 288 руб.  возможен при покупке «трешки» площадью 75,28 кв. м. Ее стоимость по акции составит 5 487 912 руб.  

Часть квартир расположена в жилых домах, непосредственно граничащих с Юнтоловским заказником. Благодаря такому соседству, у жителей есть возможность совершить утреннюю пробежку, прогуляться по лесным тропинкам с детьми или домашними питомцами, устроить пикник или пойти на рыбалку.

Квартиры будут передаваться покупателям с базовым и с улучшенным стандартом отделки от «Главстрой-СПб». Квартира с базовой отделкой включает: оклейку стен обоями на бумажной основе, окраску потолков, линолеум во всех помещениях, установленные радиаторы и сантехнику, межкомнатные двери и металлическую входную дверь.

Улучшенный стандарт отделки включает: оклейку стен обоями на флизелиновой основе под покраску, напольное покрытие из ламината с фактурой дерева. В комнатах будут установлены современные радиаторы с терморегуляцией, шпонированные межкомнатные двери и  металлическая входная дверь с замком и фурнитурой. Пол и стены ванной комнаты будут облицованы плиткой песочных оттенков, установлено сантехническое оборудование.

Сроки акции: с 01.06.2018 по 30.06.2018 года, организатор: ООО «Главстрой-СПб», ИНН 7839347260, ОГРН 1069847534360, г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 5/16, лит. А, подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте http://yuntolovo-spb.ru/

Справка о компании «Главстрой-СПб»

ЖК «Юнтолово» -  застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/


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«Главстрой-СПб»
05.06.2018 13:32
«Главстрой-СПб» запустил акцию на готовые квартиры в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» сообщает о старте акции «Не пропусти скидку», действующей при покупке квартиры в сданных домах в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе. По условиям специального предложения, выгода для покупателей может составить более 1 000 000 рублей.
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