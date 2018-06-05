Петербургский суд разрешил выносить радужные флаги на Первомай

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил административное производство в отношении трёх ЛГБТ-активистов, вышедших на первомайскую демонстрацию с радужными флагами. Решение вынесено 5 июня.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Алексей Назаров, Игорь Кочетков и Кирилл Федоров освобождены от наказания в связи с отсутствием состава правонарушения.

Активистов хотели привлечь за нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Поводом для их задержания стали развёрнутые радужные полотна на первомайской демонстрации.

Напомним, что одновременно суд не стал проявлять такую же лояльность к любителям символики иностранных государств. На Первомае с чужими флагами задержали десять человек. Суд назначил им аресты и штрафы: так, за флаг Евросоюза один из демонстрантов, Максим Разметов, получил 27 суток. Через месяц в спецприёмник на 10 суток отправили ещё одного участника шествия, Всеволода Нелаева.