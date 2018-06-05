Депутаты хотят смотреть футбол вместо работы

В Госдуме предложили сократить рабочий день служащим в дни матчей сборной России на чемпионате мира по футболу. Как пишет 5 июня агентство городских новостей «Москва», с инициативой выступил член комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев из ЛДПР.

«Матчи нашей сборной – с Саудовской Аравией и Уругваем – пройдут в 18:00 и 17:00 по московскому времени, с Египтом – в 21:00. Я думаю, служащих Европейской части России можно было бы, и даже нужно, отпустить на первые две игры с работы пораньше хотя бы на два часа, чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к их просмотру. А что делать жителям восточных регионов России? Ведь, с учетом часовых поясов в нашей стране, главные матчи для болельщиков российской сборной придутся на ночное время, они спать не будут, а утром еще на работу идти. Работодатели могли бы позаботиться о здоровье своих подчиненных и, к примеру, разрешить в такие дни прийти на работу позже», – заявил Свищев.

Отметим, депутат предлагает последовать примеру Бразилии. В пресс-службе парламентария подчеркнули, что в этой стране госслужащие имеют право не ходить на работу во время матчей с участием своей сборной. Правда, это касается только тех, кто работает в федеральных структурах — общенациональными выходными дни игр сборной не решились объявить даже в Бразилии.