Пострадавшая от удара головой в петербургской больнице девочка находится в реанимации

Пострадавшая от неосторожного обращения в петербургской больнице новорожденная находится в реанимации. Подробности происшествия «Фонтанке» 5 июня рассказала мама девочки.

По словам Виктории, младенец появился на свет 26 мая, раньше установленного срока, поэтому из роддома девочку перевели в детскую городскую больницу в Адмиралтейском районе. Четвёртого июня медперсонал медучреждения рассказал матери, что «нянечка» (в сообщении СК говорилось о медсестре. — Прим. ред.) после пеленания «случайно ударила» маленькую пациентку о кувез.

«Я приехала туда где-то в полдевятого. В 11 часов у нас кормление. В половине одиннадцатого мне сообщили эту новость. То есть у них уже было сделано УЗИ, они уже сделали рентген... Сказали, что есть «небольшой» перелом черепа, но кровоизлияния не было. Она [девочка] активная и не плачет особо. Вот что мне сказали», — рассказала Виктория.

Вчера пострадавшую перевели в реанимацию другой детской горбольницы.

В медучреждении, где, по утверждению петербурженки, травмировали ее ребенка, «Фонтанке» отказали в комментарии, сославшись на то, что вся информация о случившемся передана в комитет по здравоохранению Смольного. Наше издание обратилось с запросом в ведомство и ждет комментариев чиновников.

По факту происшествия проводит проверку Следственный комитет.