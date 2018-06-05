Госдума ввела штрафы для поисковиков за ссылки на запрещенные сайты

Государственная Дума РФ 5 июня приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит штрафы для поисковых систем до 700 тысяч рублей за показ ссылок на запрещенные на территории России сайты.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сопутствующие весеннему закону об анонимайзерах, предусматривают штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 500 до 700 тысяч рублей для юридических. Кроме того, аналогичные штрафы вводятся и для поисковиков за непредоставление доступа к системе Роскомнадзора с информацией о заблокированных в России сайтах. Об этом 5 июня сообщает «Дождь».

Авторами инициативы выступили три депутата, которые представляют разные политические силы. Это Максим Кудрявцев из «Единой России», справедливоросс Николай Рыжак и Александр Ющенко из КПРФ.

Напомним, что 1 ноября в силу вступил российский закон об анонимайзерах, который обязал владельцев VPN-сервисов и анонимайзеров закрыть доступ к запрещенным сайтам на территории России. Глава Роскомнадзора Жаров заявил, что 25 – 30 прокси- и VPN-сервисов, популярных в РФ, согласились исполнять запреты.