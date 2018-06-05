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05.06.2018 12:12

Россия - главный пират Европы, но количество нелегального ПО падает

Ассоциация производителей программного обеспечения BSA провела исследование рынка нелицензионного программного обеспечения во всём мире. Оно было опубликовано 5 июня на официальном сайте BSA Global Software Survey.  

Согласно исследованию, порядка 62% организаций в России используют нелицензионное программное обеспечение. Объём рынка контрафактного ПО составил 1,3 миллиарда долларов. Россия заняла лидирующее место в Европе по данному показателю, более чем в три раза опередив Польшу. 

Однако лидерство по стоимости нелицензионного ПО принадлежит США: на компьютерах американцев установлено таких программ на 8,6 миллиарда долларов. Второе место занял Китай с результатом 6,8 миллиарда.  

Страны Европы, куда входит и Россия, показали самый существенный уровень падения пиратства — 8% за два года.

Общий объём нелицензионного ПО продолжает пусть и медленно, но снижаться: за два последних года в России он сократился на два процента. Такая же тенденция прослеживается по всему миру.  Самый высокий уровень распространения пиратских программ зарегистрирован в Венесуэле и Зимбабве: 89%. По этому показателю Россия оказалась в одном ряду с Брунеем, Перу и Македонией. 

Как отмечает ассоциация, для бизнеса переход на лицензированное ПО и процессы управления программными активами (SAM, Software Asset Management) на самом деле может приводить к сокращению расходов на IT-инфраструктуру за счёт более гибкого и оперативного подхода. Компании, внедрившие у себя подобные решения, могут увеличить выручку до 11%, утверждают эксперты.

Ассоциация производителей программного обеспечения BSA является крупнейшей организацией, представляющей интересы глобальной индустрии программного обеспечения.


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