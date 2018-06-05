СМИ: Жаров остается во главе Роскомнадзора
Александр Жаров сохранил должность главы руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Об этом 5 июня сообщил "Коммерсант" со ссылкой на заявление министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова.
"Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается", – ответил Носков на вопрос журналистов в кулуарах IT-форума.
Ранее сам Жаров отказался комментировать свой возможный уход с поста главы Роскомнадзора. Напомним, что чиновник возглавил надзорное ведомство в мае 2012 года, до этого он являлся заместителем министра связи и массовых коммуникаций. Критику на себя он вызвал борьбой с мессенджером Telegram, которая, впрочем, не увенчалась особым успехом.
Справка:
Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram 13 апреля. Иск подавал Роскомнадзор. Блокировку разрешили начать немедленно, не дожидаясь вступления решения в законную силу. Поводом для иска стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи доступа к переписке пользователей. В попытках ограничить к Telegram доступ Роскомнадзор заблокировал десятки миллионов IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google. Telegram решение суда обжаловал. При этом мессенджером продолжают пользоваться не только рядовые россияне: есть неофициальный канал у Следственного комитета, у главы Чечни Рамзана Кадырова и т.д.