СМИ: Жаров остается во главе Роскомнадзора

Александр Жаров сохранил должность главы руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Об этом 5 июня сообщил "Коммерсант" со ссылкой на заявление министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова.

"Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается", – ответил Носков на вопрос журналистов в кулуарах IT-форума.

Ранее сам Жаров отказался комментировать свой возможный уход с поста главы Роскомнадзора. Напомним, что чиновник возглавил надзорное ведомство в мае 2012 года, до этого он являлся заместителем министра связи и массовых коммуникаций. Критику на себя он вызвал борьбой с мессенджером Telegram, которая, впрочем, не увенчалась особым успехом.