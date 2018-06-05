Иностранным автобусам разрешили заменить «Глонасс» на «Платон» на время ЧМ-2018

Иностранные автобусы смогут въезжать в города проведения чемпионата мира по футболу без системы «Эра-Глонасс». 4 июня вступило в силу постановление правительства РФ, которое позволяет им пользоваться системой взимания платы «Платон».

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что сотни автобусов с 1 июня рискуют столкнуться с преградой при въезде в Северную столицу и другие города, где проходят матчи мундиаля. Меры безопасности предписывают всем автомобилям, которые вмещают больше девяти пассажиров, установить систему «Эра-Глонасс» и поставить Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу в известность о маршруте.

Затраты на подключение к «Эра-Глонасс» одной машины, по оценкам владельцев автобусов, составляют 90 – 120 тысяч рублей в зависимости от модели. По словам петербургских туроператоров, их иностранные партнеры не готовы нести такие расходы ради нескольких рейсов.

Теперь передвижение иностранных автобусов будут отслеживать с помощью системы «Платон». Иностранные транспортные средства в обмен на депозит получат специальные транспондеры. Их будут выдавать в 138 центрах обслуживания вблизи пограничных пунктов пропуска. Покидая Россию, водители смогут сдать устройство и вернуть депозит, сообщает сайт оператора «Платона».

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Запущена в эксплуатацию в 2015 году. С ее помощью перевозчики платят деньги для возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.