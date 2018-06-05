Петербуржец, державший в заточении мейн-куна Евангелисту, ответит перед судом

Расследование уголовного дела о краже котёнка популярной породы мейн-кун закончилось в Петербурге. Отвечать перед судом предстоит 29-летнему мужчине, который не смог устоять перед обаянием ушастой Евангелисты.

Как 5 июня сообщила прокуратура города, приключения кошки начались в апреле этого года на выставке в «Экспофоруме», куда Евангелисту привезли владельцы питомника из Москвы. 8 апреля хозяева обнаружили пропажу питомца и забили тревогу в социальных сетях и СМИ.

Украденного котёнка сотрудники полиции вскоре нашли в Пушкинском районе. В заложниках у своего похитителя Евангелиста пробыла немногим более двух дней. Котёнка стоимостью 80 тысяч рублей в целости и сохранности вернули владельцам, которые вернулись в столицу.

Мужчина полностью признал вину. В социальных сетях следившие за историей пользователи сообщили, что обвиняемый в краже петербуржец держит зоомагазин.

Уголовное дело рассмотрит Пушкинский районный суд.