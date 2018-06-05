Петербуржец, державший в заточении мейн-куна Евангелисту, ответит перед судом
Расследование уголовного дела о краже котёнка популярной породы мейн-кун закончилось в Петербурге. Отвечать перед судом предстоит 29-летнему мужчине, который не смог устоять перед обаянием ушастой Евангелисты.
. 👏Ура !!! Мы с Евангелистой дома (в смысле в гостинице). •Если кто-то еще не в курсе – это черно-белая пятимесячная кошка из нашего питомника, украденная 8 апреля в Санкт-Петербурге на выставке в Экспофоруме. •Я почему-то с самого начала чувствовал, что она найдется, не может не найтись т.к. это МОЯ кошка – я это знал с самого ее рождения, хоть и выставил ее вначале на продажу, но под любым предлогом отказывал покупателям... •Через многое пришлось пройти(мы остались в Питере, хотя собирались уезжать сразу после выставки), почти двое суток в полном неведении, то теряя, то вновь обретая надежду... •И вот она нашлась! 👏👏👏👏👏👏👏 Выражаю огромнейшую благодарность всем тем, кто нас поддерживал и принимал участие в поисках: друзей и подписчиков, кто делал репосты (их было огромное множество). Я даже не представлял , что эта махина может расти как снежный ком, увеличиваясь в геометрической прогрессии. Спасибо ребятам из службы охраны Экспофорума за кропотливую работу по воссозданию видео с как минимум 15 камер наблюдения. Спасибо прессе, сделавшей это дело резонансным , так что полиции пришлось им заниматься . •Отдельное огромное спасибо сотрудникам уголовного розыска 30 отделения полиции УМВД по Василеостровскому району, в частности Анне Вахрамеевой (питерский питомник мейн-кунов "Golden Mile" и по совместительству инспектору ОДН по тому же району), ее мужу Павлу и Демченко Александру – выяснившим адрес похитителя. Сотрудникам Пушкинского УМВД- за хорошо подготовленное и умело проведенное задержание вора. За составление вороха бумаг, чтобы закрыть его в камеру. •Нет сил сейчас писать много и в подробностях, чуть позже обязательно расскажу эту историю от начала и до конца!. •Надеюсь , что сейчас мы все-таки закончим оформление бумаг и сможем выехать домой в Москву. Так что остальные подробности уже позже.... 🔻Весь сегодняшний день мы будем в дороге, на некоторые вопросы сможет ответить Оля @starark_olga . #украли #котенок #питер #starark #mainecooncats #старарк #питомникмейнкунов #kittens #мейнкункупить #мэйнкун #lovelycats #gatto #bestcat #bigcat #mainecoon #котятки #мейнкуны #mainecooncattery #bestkitten #mainecoonforinstagram #mainecoonkit
Как 5 июня сообщила прокуратура города, приключения кошки начались в апреле этого года на выставке в «Экспофоруме», куда Евангелисту привезли владельцы питомника из Москвы. 8 апреля хозяева обнаружили пропажу питомца и забили тревогу в социальных сетях и СМИ.
Украденного котёнка сотрудники полиции вскоре нашли в Пушкинском районе. В заложниках у своего похитителя Евангелиста пробыла немногим более двух дней. Котёнка стоимостью 80 тысяч рублей в целости и сохранности вернули владельцам, которые вернулись в столицу.
Мужчина полностью признал вину. В социальных сетях следившие за историей пользователи сообщили, что обвиняемый в краже петербуржец держит зоомагазин.
Уголовное дело рассмотрит Пушкинский районный суд.