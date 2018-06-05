Bloomberg назвал самого богатого россиянина

Агентство Bloomberg признало самым богатым россиянином главу НЛМК Владимира Лисина. Обновленный рейтинг миллиардеров опубликован 5 июня.

Ранее самым «дорогим» россиянином был владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов. Лисин сейчас находится на 45-й строчке мирового рейтинга миллиардеров с состоянием в 20,2 млрд долларов. Состояние бизнесмена выросло за 4 июня почти на 580 млн долларов — стоимость бумаг НЛМК (основной актив — Новолипецкий металлургический комбинат) выросла на 3,5% за день. Мордашов же сместился на 46-е место, причем размер его состояния также оценивается в 20,2 млрд долларов, только его прирост меньше, чем у Лисина.

Третьим самым богатым россиянином является председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (51-е место, 19 млрд долларов). Также в десятку вошли президент «Норникеля» Владимир Потанин (57-е место, $18,5 млрд), владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (71-е место, $16 млрд), председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг (76-е место, $15,5 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов (81-е место, $14,7 млрд), президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (84-е место, $14,6 млрд), Роман Абрамович (92-е место, $13,9 млрд) и Михаил Фридман (96-е место, $13,5 млрд).

Самыми богатыми людьми в мире по-прежнему остаются основатель Amazon Джефф Безос ($138 млрд), сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($93,8 млрд) и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($82,5 млрд).