Еще
12:43 05.06.2018
Пришлите свою новость!
12:42
Петербургский суд разрешил выносить радужные флаги на Первомай
12:39
Депутаты хотят смотреть футбол вместо работы
12:33
Пострадавшая от удара головой в петербургской больнице девочка находится в реанимации
12:29
Платный вход в Летний сад объяснили «экономическими показателями»
12:21
Госдума ввела штрафы для поисковиков за ссылки на запрещенные сайты
12:12
Россия - главный пират Европы, но количество нелегального ПО падает
12:03
Ранний пейзаж Ван Гога ушел с молотка и установил рекорд
12:00
СМИ: Жаров остается во главе Роскомнадзора
11:53
Иностранным автобусам разрешили заменить «Глонасс» на «Платон» на время ЧМ-2018
11:47
Bloomberg назвал самого богатого россиянина
11:47
Петербуржец, державший в заточении мейн-куна Евангелисту, ответит перед судом
11:44
Премьер Нидерландов взял в руки швабру под аплодисменты
11:25
Причину смерти петербургской школьницы будут искать в Интернете
11:04
В Петербурге медсестра ударила новорожденную головой об инкубатор
11:03
Улицу Радищева в Ульяновске замостили надгробиями
10:52
Клещи покусали 175 тысяч россиян
10:47
Глава МВД заявил о снижении преступности в стране
10:35
Шестиклассница сломала позвоночник, прыгая в заброшенном здании на Стачек
10:26
В Казани тушат ТЦ «Порт»
10:08
В Голландии по просьбе Украины арестовали активы «Газпрома»
09:56
РЖД пустит сдвоенные и ночные «Аллегро» к ЧМ-2018
09:51
Курсор мыши помогает обнаружить болезнь Паркинсона
09:31
Непогода в Петербурге: ветер валит деревья, но дождь пробок не добавил
09:22
Петербург - в десятке экологически благополучных регионов. Ленобласть - на 72-м месте
09:08
Московское шоссе продолжает «собирать дань» пешеходами
08:52
Глава ВМС Украины ищет 51 миллион долларов на флот и говорит о «точке невозврата»
08:47
В Коломягах разбойник с ломом покалечил сотрудницу «Фикс Прайса»
08:30
В промзоне на Октябрьской набережной тушили ёмкость из-под мазута
08:27
В ОАЭ зафиксировали коронавирус, от которого нет вакцины
08:15
Клинтон объяснил, почему Россия приводит его в ярость
08:05
В Раде похвалились засухой в Крыму
01:18
В Театре на Литейном представят спектакль о блокаде Ленинграда
00:43
Путин бросил в австрийского журналиста «ответную шайбу», обсуждая сбитый над Донбассом «Боинг»
00:21
Apple пообещала ускорить новой «операционкой» старые iPhone
00:04
Путин о Навальном: Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного Саакашвили
04/06
Пожар на Каховского потушили
04/06
Путин не прячется за кустами, когда отдыхает
04/06
Черный дым над городом: на Васильевском острове горит жилой дом
04/06
Путин о Пригожине: Как низко пали СМИ и политики Запада, если владелец ресторана может повлиять на выборы в США?
04/06
Блогер Соболев признался, что подстроил нападение на себя
04/06
Ненецкий округ вышел в лидеры по внедрению информационной системы в ЖКХ
04/06
Тысячи лайкнули #zsdfest, а победила Катя
04/06
Река Мурзинка стала цвета баклажана
04/06
Авиакомпании готовы повышать цены на билеты из-за подорожавшего топлива
04/06
Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?
04/06
В Финляндии закрылась единственная русскоязычная радиостанция
04/06
Царское Село и Петергоф опустошили ради конкурса мультимедиа
04/06
Швейцарские банки заблокировали более миллиарда франков Вексельберга
04/06
Участник «Битвы экстрасенсов» получил срок за волшебную соль
04/06
«Зенит» наказан трибунами без зрителей за расизм болельщиков
04/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 4 июня
04/06
Пулково занял третье место в России по задержкам и отменам рейсов
04/06
Путин разрешил голосовать на думских выборах по месту пребывания
04/06
Бывший президент Эстонии: Россия потеряет Петербург, если нападет на Прибалтику
04/06
Поклонская назвала Романовых «коммивояжерами», те отправили «сектантку» на исповедь
04/06
Спасатели на Ржевке потушили тысячу квадратных метров мусора
04/06
Певица Монеточка запустила в космос «Запорожец» в новом клипе
04/06
Путину доложили: На орфанные лекарства детям не хватает 8 млрд рублей
04/06
Координатора петербургского штаба Навального везут в 76-й отдел полиции
04/06
Новый музей блокады не успеют достроить в юбилейном 2019 году
04/06
В Москве за госизмену арестован обвиняемый по секретному делу
04/06
Кудрин: Счетная палата обнаружила нарушения практически во всех министерствах
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
05.06.2018 11:47

Bloomberg назвал самого богатого россиянина

Агентство Bloomberg признало самым богатым россиянином главу НЛМК Владимира Лисина. Обновленный рейтинг миллиардеров опубликован 5 июня. 

Ранее самым «дорогим» россиянином был владелец «Силовых машин» Алексей Мордашов. Лисин сейчас находится на 45-й строчке мирового рейтинга миллиардеров с состоянием в 20,2 млрд долларов. Состояние бизнесмена выросло за 4 июня почти на 580 млн долларов — стоимость бумаг НЛМК (основной актив — Новолипецкий металлургический комбинат) выросла на 3,5% за день. Мордашов же сместился на 46-е место, причем размер его состояния также оценивается в 20,2 млрд долларов, только его прирост меньше, чем у Лисина.

Третьим самым богатым россиянином является председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (51-е место, 19 млрд долларов). Также в десятку вошли президент «Норникеля» Владимир Потанин (57-е место, $18,5 млрд), владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (71-е место, $16 млрд), председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг (76-е место, $15,5 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов (81-е место, $14,7 млрд), президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (84-е место, $14,6 млрд), Роман Абрамович (92-е место, $13,9 млрд) и Михаил Фридман (96-е место, $13,5 млрд).

Самыми богатыми людьми в мире по-прежнему остаются основатель Amazon Джефф Безос ($138 млрд), сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($93,8 млрд) и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($82,5 млрд).


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48

Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»

«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00

О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ

18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00

Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas

1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Иностранным автобусам разрешили заменить «Глонасс» на «Платон» на время ЧМ-2018
Bloomberg назвал самого богатого россиянина
Авиакомпании готовы повышать цены на билеты из-за подорожавшего топлива
Швейцарские банки заблокировали более миллиарда франков Вексельберга
Пулково занял третье место в России по задержкам и отменам рейсов
ОСК в 3,5 раза уменьшит инвестпрограмму верфей Северо-Запада
ОСК до конца года подпишет контракт на два новых атомных ледокола
Смольный предложил ужесточить правила получения алкогольных лицензий
ОСК хочет договориться с «лояльными французами», чтобы заменить санкционное ПО
ОСК войдёт в инновационный консорциум петербургского Политеха
Малому бизнесу не даются цифры
Кудрово съест Америку
Заработает ли Петербург на мундиале?
Страховщики сыграют в монополию
Как метростроители разыгрывают козырную десятку
Производители колбасы и молока не долетели до "Меркурия"
Стартапам дадут по бесплатному сайту
Догнать и перегнать Суэц: как будут развивать Северный морской путь
Владимир Верхошинский : Через 5 лет мы не узнаем банковскую систему
От сказок Пушкина до коньков Харламова: восемь "Диснейлендов" для Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Непогода в Петербурге: ветер валит деревья, но дождь пробок не добавил

Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?

Артем Дергунов/Коммерсантъ

Как не попасть в «черный список» авиакомпаний

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
ГК «Эталон»
31.05.2018 11:40
Еще два банка аккредитовали ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.05.2018 12:18
Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть
В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня
ГК «ЦДС»
29.05.2018 12:02
Группа ЦДС заключила соглашение со стратегическим партнером на ПМЭФ
Группа ЦДС заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком. Документ подписали старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев в рамках Петербургского международного экономического форума
«Платформа ОФД»
28.05.2018 11:30
Купили кассу и подключили ОФД – получите налоговый вычет
До 1 июля на новый порядок использования кассовой техники перейдут предприниматели на ПСН (патентная система налогообложения) и ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Малому бизнесу часто тяжело даются непредвиденные траты, но в этот раз сложности компенсирует налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16
Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли
24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
ГК «Эталон»
21.05.2018 11:26
Директор по правовым вопросам ГК «Эталон» рассказала о влиянии поправок в 214-ФЗ
17 мая в рамках Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ) – уникальной международной площадки, объединяющей ведущих специалистов в области права, состоялась дискуссионная сессия ДОМ.РФ, посвященная новым тенденциям финансирования жилищного строительства и ипотечного кредитования
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.