Премьер Нидерландов взял в руки швабру под аплодисменты

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте разлил кофе в парламенте и убрал за собой. Видео произошедшего в своем твиттере выложил голландский посол в Турции Кис ван Бек.

Dutch Prime Minister Mark Rutte dropped his coffee cup today in Parliament, then cleaned up the mess himself under loud cheers of the Parliament's cleaners. pic.twitter.com/hHhcP24YHQ — Cees Van Beek 🇳🇱 ‏ (@ceesvanbeek) 4 июня 2018 г.

Политик уронил чашку с кофе на пол при входе в здание, после чего попросил швабру, чтобы прибраться. Поступок главы голландского кабинета министров не остался без внимания уборщиц парламента, которые приветствовали премьера аплодисментами.