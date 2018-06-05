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05.06.2018 11:44

Премьер Нидерландов взял в руки швабру под аплодисменты

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте разлил кофе в парламенте и убрал за собой. Видео произошедшего в своем твиттере выложил голландский посол в Турции Кис ван Бек.

Политик уронил чашку с кофе на пол при входе в здание, после чего попросил швабру, чтобы прибраться. Поступок главы голландского кабинета министров не остался без внимания уборщиц парламента, которые приветствовали премьера аплодисментами. 


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