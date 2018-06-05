Причину смерти петербургской школьницы будут искать в Интернете

Социальные сети могли стать причиной смерти шестиклассницы, выпавшей из окна многоэтажки в Московском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 110, ч. 2, п. «а, д», УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет).

Накануне тело школьницы нашли под окнами дома на Ленинском проспекте. Девочка получила смертельные травмы после падения с 14-го этажа.

Проживала подросток вместе с 32-летней матерью и 54-летним дедушкой. В социальной сети она в последнее время делилась негативными эмоциями, также читала паблики, связанные с депрессией.