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05.06.2018 11:36

А если это дислексия?

Если ребенок медленно читает, пишет с ошибками, не может выучить таблицу умножения, то родители слышат от учителей: ленится, мало занимаетесь, переведите в другую школу, в конце концов. И практически никто не насторожится – а может, у вашего ребенка дислексия?
А если это дислексия?
@PressFoto/Plus69

В Петербурге представили Ассоциацию родителей и детей с дислексией. Она была создана полтора года назад в Москве Марией Пиотровской. Дочь директора Эрмитажа, филолог-арабист, выпускница Восточного факультета ЛГУ, в свое время круто сменила род деятельности – стала успешным банкиром. Но потом из банковской сферы ушла, когда решила создать Ассоциацию родителей и детей с дислексией.

Мария все это прошла сама – когда у маленькой дочки начались сложности с чтением, когда пришлось перевести ребенка сначала из гимназии в частную школу, а потом, понимая, что что-то идет не так, приглашать педагогов на дом. О дислексии у ребенка впервые Марии Пиотровской сказал домашний учитель – педагог-носитель иностранного языка, который занимался с девочкой.

Мария Михайловна, привыкшая решать сложные финансовые задачи, подошла к делу серьезно и скоро знала о дислексии все. О том, что пятая часть детей Земли – дислексики, испытывающие трудности при освоении чтения и письма, о том, что это особенность, а не заболевание, не затрагивающая интеллект ребенка. Список знаменитостей – дисграфиков и дислексиков – длинный. Это сказочник Андерсен, физик Эйнштейн, изобретатель Эдисон, писательница Агата Кристи, в списке – несколько президентов США, банкир Нельсон Рокфеллер, мультипликатор Дисней. Особенности восприятия чтения и письма не помешали этим людям реализовать себя.

Ассоциация родителей и детей с дислексией хочет изменить ситуацию в России: чтобы педагоги не просто знали об этой особенности, но и могли правильно оценить знания ребенка, помочь ему учиться, чтобы родители не пугались и знали, где им и их детям помогут преодолеть проблемы, чтобы дети не были травмированы и не теряли уверенности в себе.

За полтора года работы Ассоциация провела мастер-классы для учителей Москвы и Подмосковья, рассказывала о проблеме в разных регионах России, приняла участие в недавно завершившейся в Петербурге международной конференции, посвящённой вопросам дислексии и трудностям обучения в рамках симпозиума «Всё о языке: наука, теория, практика».

Уже больше года, как подписано соглашение с Государственным Эрмитажем о трехлетней – с 2017-го по 2019 год – программе сотрудничества, включающей разработку инклюзивных и специализированных занятий для детей с дислексией, организацию и проведение совместных культурных мероприятий, в том числе выставок, создание в музее благоприятной для детей среды. Специалисты ассоциации принимают участие в разработке и обучении сотрудников Государственного Эрмитажа правилам работы с детьми с дислексией.

Мария Пиотровская, встречаясь в Петербурге с журналистами, рассказала, что при Министерстве образования создана рабочая группа, в которую вошли логопеды, нейропсихологи, педагоги, родители, потому что необходимы изменения в подготовке учителей, в законодательстве, чтобы детей и подростков с дисграфией и дислексией адекватно воспринимали в обществе, оценивали на экзаменах с поправкой на их особенности. Чтобы для молодых людей это не было препятствием в получении образования, в карьере.

Конечно, необходима статистика по России – сколько таких детей; безусловно, надо сделать доступной помощь специалистов, не секрет, что с речевыми садами и помощью логопедов у нас сложности – либо очередь, либо за немалые деньги. Эту ситуацию надо менять. Пиотровская уверена, что дислексия не должна мешать детям получать хорошее образование и реализовать свои таланты.

Ассоциацию родителей и детей с дислексией не просто поддерживают, а вошли в попечительский совет нейропсихолог Татьяна Ахутина – доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ, ученица легендарного Александра Лурии, а также доктор биологических наук, профессор Татьяна Черниговская, ученый в области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания. Поддержала ассоциацию и Авдотья Смирнова, учредитель Благотворительного фонда «Выход» – фонда содействия решению проблем аутизма в России.

Подробнее об Ассоциации родителей и детей с дислексией можно узнать здесь.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»


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