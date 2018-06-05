В Петербурге медсестра ударила новорожденную головой об инкубатор

Неосторожное обращение медсестры с новорожденной девочкой в детской больнице Петербурга закончилось травмой. Младенца 11 дней от роду срочно перевели в другой стационар.

Как сообщили 5 июня в пресс-службе городского Следственного комитета, инцидент произошел накануне в Адмиралтейском районе. По предварительной информации, медсестра спеленала малышку и собиралась положить в инкубатор для новорожденных (кувез. – Прим. ред.), но задела головой ребенка стенку прибора. Удар оказался сильным, и девочка получила черепно-мозговую травму. В состоянии средней тяжести маленькую пациентку перевезли в другую детскую больницу.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.