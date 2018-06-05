Улицу Радищева в Ульяновске замостили надгробиями

Участок тротуара на улице Радищева в Ульяновске замостили обломками надгробных плит. Местные жители выложили фотографии тротуара в соцсети.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на РИА Новости, 5 июня в администрации города объяснили, что никакого нарушения тут нет. Похоронная контора, расположенная неподалеку, просто решила «облагородить территорию». На нескольких кусках брусчатки сверху оказались фрагменты имен, фамилий и даты жизни. После вмешательства администрации эти надписи зашлифовали.