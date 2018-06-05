Глава МВД заявил о снижении преступности в стране

О сокращении преступности в России заявил глава МВД Владимир Колокольцев. 5 июня, в день 300-летия отечественной полиции, он назвал криминогенную обстановку в стране «стабильной».

«Я бы состояние криминогенной обстановки характеризовал как стабильное, те тенденции, которые мы видели несколько лет назад, они укрепились. Динамика положительная в плане сокращения преступности», – отметил Колокольцев в эфире радио «Милицейская волна».

По словам главы МВД, количество убийств в текущем году снизилось на 12% к предыдущему, разбоев – на 17%. На 17% меньше и угонов автомобилей.

«Невозможно манипулировать этой статистикой, – считает руководитель ведомства. – …И даже в своих обывательских разговорах со знакомыми, – все эти моменты отмечают о том, что на самом деле идет реальное сокращение преступности».

Министр внутренних дел уверен, что «наши граждане находятся в более безопасном состоянии, чем это было несколько лет назад».

Напомним, 5 июня исполняется 300 лет указу Петра I о создании в Российской империи силового ведомства.