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05.06.2018 10:35

Шестиклассница сломала позвоночник, прыгая в заброшенном здании на Стачек

В тяжёлом состоянии увезли школьницу из заброшенного здания в Кировском районе Петербурга. Девочку подвело чувство равновесия, она сорвалась и упала с одного этажа на другой.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, накануне в первую городскую детскую больницу доставили 14-летнюю школьницу с серьёзными травмами. Врачи диагностировали у неё компрессионный перелом позвоночника, ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга. Её состояние оценили как тяжёлое.

Врачам шестиклассница рассказала, что бегала по заброшенному зданию на проспекте Стачек, 45, корпус 2, потеряла равновесие и упала между лестничными пролётами. Здание является используемым лишь наполовину:  одна его часть отдана под аренду различным компаниям, другая пустует. Заброшенная половина, судя по снимкам с «Гугл.карт», не огорожена забором, и попасть на неё не составит труда.

Фото: скриншот страницы сервиса Google.Maps

 


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