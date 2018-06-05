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05.06.2018 10:39

ЖК «Сосновка» аккредитован еще одним банком

ЖК «Сосновка» аккредитован еще одним банком
АО «Строительный трест»

Жилой комплекс бизнес-класса «Сосновка», строительство которого продолжается на проспекте Тореза, 77, получил аккредитацию по ипотечным программам Газпромбанка.

Минимальный первоначальный взнос составляет от 10% от стоимости квартиры. Сумма ипотечного кредита – от 0,5 млн рублей до 60 млн рублей. Ставка – от 9,2% годовых. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет.

При покупке квартиры в ЖК «Сосновка» с привлечением ипотеки на сумму более 12 млн рублей действует процентная ставка от 8,7%. Сумма кредита – от 12 млн до 60 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос от 10%, срок кредитования от 1 до 30 лет (данные условия актуальны в случае оформления личного страхования). Условия кредитования для конкретного заемщика определяются Банком в индивидуальном порядке и могут отличаться от указанных условий. 

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте http://www.gazprombank.ru

Газпромбанк стал девятой финансовой организацией, аккредитовавшей новый проект бизнес-класса компании «Строительный трест». Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – III квартал 2019 года.

В жилом комплексе будет 205 квартир, 46 из которых продаются с видовыми террасами площадью от 86 до 167 кв. м. В «Сосновке» запроектировано 4 одно-, 39 двух- и 162 трехкомнатные квартиры площадью от 47 до 190 кв. м. Минимальная стоимость двухкомнатной квартиры площадью 96 кв. м составляет от 12,5 млн рублей.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 


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