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05.06.2018 10:26

В Казани тушат ТЦ «Порт»

Торговый центр «Порт» загорелся в Казани утром 5 июня. Посетителей и персонала в ранний час было немного, их оперативно эвакуировали.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Республике Татарстан, сообщение о пожаре в доме 158 по улице Оренбургский Тракт поступило в начале девятого утра по местному времени (совпадает с московским). Выяснилось, что очаг пожара находится на первом этаже торгового центра, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

На месте работают 80 человек личного состава и 21 единица техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, 1 июня в Иркутске тушили пожар в ТЦ «Комсомолл», который возник в результате неудачного химического опыта в детском досуговом центре. Восемь детей получили ожоги. Из здания эвакуировали полторы тысячи посетителей. Возбуждено уголовное дело против одного из руководителей фирмы-организатора, а также эвскурсоводов.

25 марта 2018 года трагедия произошла в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Из-за короткого замыкания случился пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. В момент ЧП в здании не сработала пожарная сигнализация, эвакуационные пути оказались заблокированными. Расследуется уголовное дело по трем статьям УК РФ. Несколько человек задержаны, среди них есть и пожарные, которые участвовали в тушении.

 


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