В Голландии по просьбе Украины арестовали активы «Газпрома»

Активы компании «Газпром» в Голландии арестованы в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом 5 июня в Twitter cообщил «Нафтогаз Украины», который отсудил у российской госкомпании 2,6 миллиарда долларов в рамках транзитного разбирательства.

Об аресте активов «Газпрома» в Голландии украинская компания ходатайствовала на прошлой неделе. Шесть из семи дочерних компаний «Газпрома» не стали сотрудничать с судебными исполнителями. В «Нафтогазе» утверждают, что активы все равно будут арестованы. «Газпром» пока ситуацию не комментирует.

В Амстердаме находится головной офис Gazprom International, которая занимается международными проектами российской госкомпании. Также в Голландии расположена компания Gazprom Energy.

В конце мая по просьбе украинской стороны судебные приставы описали имущество в офисе компании Nord Stream AG в Швейцарии. В «Газпроме» признали факт описи, но воздержались от комментариев до получения официальных документов.