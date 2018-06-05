РЖД пустит сдвоенные и ночные «Аллегро» к ЧМ-2018

Двойные составы скоростных поездов "Аллегро" между Петербургом и Хельсинки будут курсировать в период чемпионата мира по футболу. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

По данным РЖД, сдвоенные "Аллегро" отправятся из финской столицы в город на Неве 21, 22 и 26 июня (в 7:20, 5:20 и 11:00), в обратном направлении – 22, 25 и 27 июня (в 6:40). Кроме того, на 4, 11 и 15 июля назначен дополнительный ночной рейс, который будет отправляться из Петербурга в 00:57 и прибывать в Хельсинки в 04:32.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ на железной дороге в Финляндии некоторые рейсы "Аллегро" будут отменены в июне и июле. Так, например, с 22 по 24 июня не будет вечерних рейсов из Петербурга, а 22, 23, 24 июня и 7, 8 июля — из Хельсинки. Пассажиров на финском участке пути в эти дни повезут автобусами.