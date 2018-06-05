Еще
12:44 05.06.2018
Пришлите свою новость!
12:42
Петербургский суд разрешил выносить радужные флаги на Первомай
12:39
Депутаты хотят смотреть футбол вместо работы
12:33
Пострадавшая от удара головой в петербургской больнице девочка находится в реанимации
12:29
Платный вход в Летний сад объяснили «экономическими показателями»
12:21
Госдума ввела штрафы для поисковиков за ссылки на запрещенные сайты
12:12
Россия - главный пират Европы, но количество нелегального ПО падает
12:03
Ранний пейзаж Ван Гога ушел с молотка и установил рекорд
12:00
СМИ: Жаров остается во главе Роскомнадзора
11:53
Иностранным автобусам разрешили заменить «Глонасс» на «Платон» на время ЧМ-2018
11:47
Bloomberg назвал самого богатого россиянина
11:47
Петербуржец, державший в заточении мейн-куна Евангелисту, ответит перед судом
11:44
Премьер Нидерландов взял в руки швабру под аплодисменты
11:25
Причину смерти петербургской школьницы будут искать в Интернете
11:04
В Петербурге медсестра ударила новорожденную головой об инкубатор
11:03
Улицу Радищева в Ульяновске замостили надгробиями
10:52
Клещи покусали 175 тысяч россиян
10:47
Глава МВД заявил о снижении преступности в стране
10:35
Шестиклассница сломала позвоночник, прыгая в заброшенном здании на Стачек
10:26
В Казани тушат ТЦ «Порт»
10:08
В Голландии по просьбе Украины арестовали активы «Газпрома»
09:56
РЖД пустит сдвоенные и ночные «Аллегро» к ЧМ-2018
09:51
Курсор мыши помогает обнаружить болезнь Паркинсона
09:31
Непогода в Петербурге: ветер валит деревья, но дождь пробок не добавил
09:22
Петербург - в десятке экологически благополучных регионов. Ленобласть - на 72-м месте
09:08
Московское шоссе продолжает «собирать дань» пешеходами
08:52
Глава ВМС Украины ищет 51 миллион долларов на флот и говорит о «точке невозврата»
08:47
В Коломягах разбойник с ломом покалечил сотрудницу «Фикс Прайса»
08:30
В промзоне на Октябрьской набережной тушили ёмкость из-под мазута
08:27
В ОАЭ зафиксировали коронавирус, от которого нет вакцины
08:15
Клинтон объяснил, почему Россия приводит его в ярость
08:05
В Раде похвалились засухой в Крыму
01:18
В Театре на Литейном представят спектакль о блокаде Ленинграда
00:43
Путин бросил в австрийского журналиста «ответную шайбу», обсуждая сбитый над Донбассом «Боинг»
00:21
Apple пообещала ускорить новой «операционкой» старые iPhone
00:04
Путин о Навальном: Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного Саакашвили
04/06
Пожар на Каховского потушили
04/06
Путин не прячется за кустами, когда отдыхает
04/06
Черный дым над городом: на Васильевском острове горит жилой дом
04/06
Путин о Пригожине: Как низко пали СМИ и политики Запада, если владелец ресторана может повлиять на выборы в США?
04/06
Блогер Соболев признался, что подстроил нападение на себя
04/06
Ненецкий округ вышел в лидеры по внедрению информационной системы в ЖКХ
04/06
Тысячи лайкнули #zsdfest, а победила Катя
04/06
Река Мурзинка стала цвета баклажана
04/06
Авиакомпании готовы повышать цены на билеты из-за подорожавшего топлива
04/06
Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?
04/06
В Финляндии закрылась единственная русскоязычная радиостанция
04/06
Царское Село и Петергоф опустошили ради конкурса мультимедиа
04/06
Швейцарские банки заблокировали более миллиарда франков Вексельберга
04/06
Участник «Битвы экстрасенсов» получил срок за волшебную соль
04/06
«Зенит» наказан трибунами без зрителей за расизм болельщиков
04/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 4 июня
04/06
Пулково занял третье место в России по задержкам и отменам рейсов
04/06
Путин разрешил голосовать на думских выборах по месту пребывания
04/06
Бывший президент Эстонии: Россия потеряет Петербург, если нападет на Прибалтику
04/06
Поклонская назвала Романовых «коммивояжерами», те отправили «сектантку» на исповедь
04/06
Спасатели на Ржевке потушили тысячу квадратных метров мусора
04/06
Певица Монеточка запустила в космос «Запорожец» в новом клипе
04/06
Путину доложили: На орфанные лекарства детям не хватает 8 млрд рублей
04/06
Координатора петербургского штаба Навального везут в 76-й отдел полиции
04/06
Новый музей блокады не успеют достроить в юбилейном 2019 году
04/06
В Москве за госизмену арестован обвиняемый по секретному делу
04/06
Кудрин: Счетная палата обнаружила нарушения практически во всех министерствах
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
05.06.2018 09:56

РЖД пустит сдвоенные и ночные «Аллегро» к ЧМ-2018

РЖД пустит сдвоенные и ночные «Аллегро» к ЧМ-2018
VR

Двойные составы скоростных поездов "Аллегро" между Петербургом и Хельсинки будут курсировать в период чемпионата мира по футболу. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

По данным РЖД, сдвоенные "Аллегро" отправятся из финской столицы в город на Неве 21, 22 и 26 июня (в 7:20, 5:20 и 11:00), в обратном направлении – 22, 25 и 27 июня (в 6:40). Кроме того, на 4, 11 и 15 июля назначен дополнительный ночной рейс, который будет отправляться из Петербурга в 00:57 и прибывать в Хельсинки в 04:32.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ на железной дороге в Финляндии некоторые рейсы "Аллегро" будут отменены в июне и июле. Так, например, с 22 по 24 июня не будет вечерних рейсов из Петербурга, а 22, 23, 24 июня и 7, 8 июля — из Хельсинки. Пассажиров на финском участке пути в эти дни повезут автобусами.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
АО «Строительный трест»
05.06.2018 10:39

ЖК «Сосновка» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс бизнес-класса «Сосновка», строительство которого продолжается на проспекте Тореза, 77, получил аккредитацию по ипотечным программам Газпромбанка.
04.06.2018 17:45

В порту «Севкабель» пройдет гастрономический фестиваль Simple Fest

В пятницу 15 июня в порту «Севкабель» на набережной Васильевского острова гурманов ждет гастрономический фестиваль, который обещает стать одним из главных событий городского лета.
Setl City
04.06.2018 17:42

Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group

Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
РЖД пустит сдвоенные и ночные «Аллегро» к ЧМ-2018
В Финляндии закрылась единственная русскоязычная радиостанция
Финляндия попрощалась с русским «Спутником»
В Финляндии для убийцы 3-летней дочери требуют пожизненного наказания
Олени помогают клещам захватывать Финляндию
Электрокары в Финляндии будут заряжать в супермаркетах энергией солнца
Финский президент о политике России: Казак берёт всё, что плохо лежит
Май в Финляндии побил все погодные рекорды
Такси в Финляндии подешевеет
Как открыть счёт в финском банке
Финляндия попрощалась с русским «Спутником»
Как открыть счёт в финском банке
Выходные в Финляндии, 2-3 июня: ретропаровоз, хип-хоп и авиашоу
Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста
Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика
«Петербург для финнов не опаснее Нью-Йорка»
Выходные в Финляндии 19 - 20 мая: сакура, цирк и Ночь музеев
Хорошо знаешь Финляндию? Докажи и лови приз
Финский бизнес в России: под страхом санкций, но с верой в себя
Зачем финны рубят свой лес
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Непогода в Петербурге: ветер валит деревья, но дождь пробок не добавил

Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?

Артем Дергунов/Коммерсантъ

Как не попасть в «черный список» авиакомпаний

Новости компаний
АО «Строительный трест»
05.06.2018 10:39
ЖК «Сосновка» аккредитован еще одним банком
Жилой комплекс бизнес-класса «Сосновка», строительство которого продолжается на проспекте Тореза, 77, получил аккредитацию по ипотечным программам Газпромбанка.
04.06.2018 17:45
В порту «Севкабель» пройдет гастрономический фестиваль Simple Fest
В пятницу 15 июня в порту «Севкабель» на набережной Васильевского острова гурманов ждет гастрономический фестиваль, который обещает стать одним из главных событий городского лета.
Setl City
04.06.2018 17:42
Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group
Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
Setl City
04.06.2018 16:30
Гости «Фестиваля на Кирочной» побывали в Петербурге начала XX века
Фестиваль воспоминаний о жизни петербургских и ленинградских улиц в XX веке состоялся 2 июня во дворах элитных жилых комплексов Setl City «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши» в Центральном районе
фото предоставлено компанией «КОРИС ассистанс»
04.06.2018 15:32
Медицинскую безопасность ЗСД Фестиваля обеспечивала компания «КОРИС»
В субботу состоялся спортивный марафон и одновременно семейный праздник Фестиваль ЗСД - Засвети Скоростной Диаметр. Новое для нашего города мероприятие объединило тысячи участников и гостей. Партнером этого масштабного проекта выступила компания «Корис ассистанс»
ГК «УНИСТО Петросталь»
04.06.2018 14:59
Дольщикам ЖК «Чудеса Света» показывают первые квартиры
В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, начался показ первых квартир. Три корпуса первого этапа проекта готовы более чем на 90% и будут сданы в эксплуатацию летом 2018 года
shutterstock.com
04.06.2018 12:31
130 лет на троих: весь год помогаем Фонду Хабенского
В 2018 году отмечаются сразу три даты, мимо которых наша авиакомпания никак не могла пройти. 95 лет исполняется со дня рождения гражданской авиации, 25 лет назад появились «Уральские авиалинии», и десятилетний юбилей отмечает Благотворительный Фонд Константина Хабенского.
ГК «Эталон»
04.06.2018 11:35
В «Доме на Обручевых» от «Эталон ЛенСпецСМУ» продолжаются фасадные работы
В «Доме на Обручевых», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Обручевых, д. 5, литера А, продолжается устройство навесных вентилируемых фасадов. В настоящее время работы выполнены примерно на 50%.
Магазин "Кей"
04.06.2018 11:06
Печать без картриджей: секреты технологии от КЕЙ
Японский бренд «Epson» первым среди крупных производителей вышел на массовый рынок с устройством, где на замену картриджам пришли встроенные контейнеры для чернил. Подробнее о технологии, уже принятой на вооружение многими производителями рассказывает КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.