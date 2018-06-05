Курсор мыши помогает обнаружить болезнь Паркинсона

Ученые пробуют выявлять ранние признаки болезней Паркинсона и Альцгеймера по поведению человека в Интернете. Исследователи из Microsoft и Университета Дьюка в Северной Каролине полагают, что на них может указывать дрожащий курсор мышки, медленная прокрутка страниц и повторный поиск информации.

Как пишет The Wall Street Journal, в течение полутора лет с помощью искусственного интеллекта эксперты анализировали данные более 31 миллиона американцев, использующих поисковую систему Bing. Специалисты отобрали более 700 человек, которые потенциально страдают от болезни Паркинсона. Их данные онлайн-активности сопоставят с данными добровольцев, у которых диагноз подтвердился.

Плюсом данного способа диагностики является отсутствие дополнительного оборудования, а также возможность получать информацию за длительный период времени. Это дает возможность изучить динамику проблемы.