Непогода в Петербурге: ветер валит деревья, но дождь пробок не добавил

Ветреная и дождливая погода наблюдается в Петербурге утром 5 июня. Очевидцы сообщают о падении деревьев.

Ночью у дома 81 по проспекту Стачек дерево рухнуло прямо на провод.

А утром во дворе дома 39 по Большеохтинскому проспекту дерево накрыло припаркованные автомобили, в одном из которых были люди. К счастью, никто не пострадал, рассказывают очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Загруженность дорог Петербурга, как и вчера, ниже нормы – 4 балла по шкале «Яндекса» против обычных 6, хотя в дни осадков она обычно повышается. За утро сервис «Яндекс.Пробки» сообщил только о двух заторах в самых типичных для них местах:

7:44, 4,8 км, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;

8:23, Мурманское шоссе и Народная улица от КАД до Дальневосточного проспекта. В пробке длиной 3,2 км можно потерять 39 минут, что на 21 минуту больше обычного.

О том, что на наш город идёт шторм, ГУ МЧС предупреждало ещё в выходные. Сегодня, по прогнозу синоптиков, ожидается северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-17 м/с. Погода облачная с прояснениями, кратковременные дожди. Температура воздуха не поднимется выше плюс 13 градусов.

В конце прошлой недели ураган прошел по Центральной России и Поволжью. Ветер валил деревья и сносил крыши домов, исторических памятников и аэропортов.