Петербург - в десятке экологически благополучных регионов. Ленобласть - на 72-м месте

Петербург вошел в первую десятку регионов России с самой благополучной экологической обстановкой. Рейтинг представила общественная организация «Зелёный патруль», передает 5 июня RT.

Лидером экологического рейтинга стала Тамбовская область, второе и третье места заняли Республика Алтай и Алтайский край.

Далее идут Курская, Белгородская, Мурманская области. Санкт-Петербург занял седьмую строчку. За ним следуют Ульяновская область и Чувашская Республика. Замыкает топ-десять Республика Коми.

Москва расположилась на 23-м месте в рейтинге. Республика Крым заняла лишь 59-ю строчку, а город федерального значения Севастополь и вовсе 71-е место. Строчкой ниже (72-е место) расположилась Ленинградская область.

Председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин заявил, что алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и в будущем могут потеснить Тамбовскую область с первого места.

«На место в десятке лучших могут претендовать Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария», — отметил эксперт.

Свердловская область, по результатам исследования, стала регионом с худшей экологической обстановкой и заняла последнюю 85-ю строчку. С ней соседствует Челябинская область (84-е место), которая была лидером антирейтинга по итогам 2017 года. В тройке худших также оказалась Московская область из-за проблем со свалками.

Рейтинг рассчитывается экологами и публикуется четыре раза в год.