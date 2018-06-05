Московское шоссе продолжает «собирать дань» пешеходами

Московское шоссе, то есть автодорога М-10 «Россия», – одно из самых опасных мест в Петербурге для пешеходов. С начала года здесь погибли несколько человек, ещё несколько получили тяжёлые травмы. Очередное ДТП произошло в ночь на 5 июня на участке трассы в Пушкинском районе, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, около 00:45 на 683-м километре Московского шоссе 30-летний мужчина на «Мазде» сбил пешехода. Мужчина 1985 года был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

ДТП случилось в зоне регулируемого пешеходного перехода вне населённого пункта. Проводится проверка.

Напомним, в самом начале года, за 15 дней января, на Московском шоссе погибли шесть пешеходов. ГИБДД тогда назвала ситуацию критической. Правда, после этого число ДТП с пешеходами там снизилось, но не прекратилось, например 22 марта мужчина получил тяжёлые ранения, а 18 апреля другой мужчина скончался.

Большая часть этих аварий произошла в тёмное время суток на неосвещённых участках, под машины попадали в основном мужчины.