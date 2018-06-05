Глава ВМС Украины ищет 51 миллион долларов на флот и говорит о «точке невозврата»

В бюджете Украины не нашлось 51 миллиона долларов на программу строительства корветов проекта 58250 для флота. Командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко предупредил, что военное кораблестроение рискует пройти «точку невозврата».

Заявление Воронченко сделал на общем собрании Ассоциации судостроителей «Укрсудпром», которое состоялось в Николаеве, сообщает 5 июня портал «Страна.ua».

Программу строительства кораблей класса «корвет» серии «Владимир Великий» власти Украины возобновили в 2017 году, но сразу заморозили.

«Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве средств соответствующих, и за счет министерства обороны проводить финансирование», — проинформировал Воронченко.

Глава ВМС добавил, что обратился к президенту страны, министру обороны и начальнику Генштаба с вопросом поиска финансирования.

«Как угодно, но 1 млрд 361 млн гривен (51 млн долларов) дайте на флот. Потому что если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем. А это рабочие места, это приблизительно 9 тысяч рабочих рук, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование», — резюмировал Воронченко.

Корвет проекта 58250 разработало николаевское государственное предприятие «Опытно-проектный центр кораблестроения» в 2008 году. Строительство первого корабля начали в 2011 году, спустить на воду предполагали через год, однако теперь первый корвет обещают сдать не ранее 2022 года.