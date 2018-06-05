Еще
09:27 05.06.2018
Пришлите свою новость!
09:22
Петербург - в десятке экологически благополучных регионов. Ленобласть - на 72 месте
09:08
Московское шоссе продолжает «собирать дань» пешеходами
08:52
Глава ВМС Украины ищет 51 миллион долларов на флот и говорит о «точке невозврата»
08:47
В Коломягах разбойник с ломом покалечил сотрудницу «Фикс Прайса»
08:30
В промзоне на Октябрьской набережной тушили ёмкость из-под мазута
08:27
В ОАЭ зафиксировали коронавирус, от которого нет вакцины
08:15
Клинтон объяснил, почему Россия приводит его в ярость
08:05
В Раде похвалились засухой в Крыму
01:18
В Театре на Литейном представят спектакль о блокаде Ленинграда
00:43
Путин бросил в австрийского журналиста «ответную шайбу», обсуждая сбитый над Донбассом «Боинг»
00:21
Apple пообещала ускорить новой «операционкой» старые iPhone
00:04
Путин о Навальном: Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного Саакашвили
04/06
Пожар на Каховского потушили
04/06
Путин не прячется за кустами, когда отдыхает
04/06
Черный дым над городом: на Васильевском острове горит жилой дом
04/06
Путин о Пригожине: Как низко пали СМИ и политики Запада, если владелец ресторана может повлиять на выборы в США?
04/06
Блогер Соболев признался, что подстроил нападение на себя
04/06
Ненецкий округ вышел в лидеры по внедрению информационной системы в ЖКХ
04/06
Тысячи лайкнули #zsdfest, а победила Катя
04/06
Река Мурзинка стала цвета баклажана
04/06
Авиакомпании готовы повышать цены на билеты из-за подорожавшего топлива
04/06
Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?
04/06
В Финляндии закрылась единственная русскоязычная радиостанция
04/06
Царское Село и Петергоф опустошили ради конкурса мультимедиа
04/06
Швейцарские банки заблокировали более миллиарда франков Вексельберга
04/06
Участник «Битвы экстрасенсов» получил срок за волшебную соль
04/06
«Зенит» наказан трибунами без зрителей за расизм болельщиков
04/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 4 июня
04/06
Пулково занял третье место в России по задержкам и отменам рейсов
04/06
Путин разрешил голосовать на думских выборах по месту пребывания
04/06
Бывший президент Эстонии: Россия потеряет Петербург, если нападет на Прибалтику
04/06
Поклонская назвала Романовых «коммивояжерами», те отправили «сектантку» на исповедь
04/06
Спасатели на Ржевке потушили тысячу квадратных метров мусора
04/06
Певица Монеточка запустила в космос «Запорожец» в новом клипе
04/06
Путину доложили: На орфанные лекарства детям не хватает 8 млрд рублей
04/06
Координатора петербургского штаба Навального везут в 76-й отдел полиции
04/06
Новый музей блокады не успеют достроить в юбилейном 2019 году
04/06
В Москве за госизмену арестован обвиняемый по секретному делу
04/06
Кудрин: Счетная палата обнаружила нарушения практически во всех министерствах
04/06
В Петербурге завершили расследование дела лжемедиков
04/06
Бабченко просит 50 тысяч долларов за интервью: Дайте ожить
04/06
Гидроциклы не пустят к Эрмитажу и «Авроре»
04/06
Московский суд признал украинского журналиста шпионом
04/06
Медведев придумал должность для Дворковича в «Сколково»
04/06
За сгоревшим БМВ в Пушкине полицейские увидели месть за даму сердца
04/06
Госстройнадзор нашел нарушения при строительстве обрушившегося детсада на Южном шоссе
04/06
Новый музей блокады объявил сбор экспонатов у петербуржцев
04/06
Британская полиция раскрыла траты на расследование дела Скрипалей
04/06
Полковник полиции Травников назначен главой Санкт-Петербургского университета МВД
04/06
Звёзды оперы и балета отказались от гонораров в пользу детей с инвалидностью
04/06
Блокадную экспозицию в Левашовском хлебозаводе создаст Лев Лурье
04/06
«НА-НА» в белом совершила променад по Садовой
04/06
Путин подписал закон о контрсанкциях
04/06
Смольный продолжит борьбу за логотип Артемия Лебедева
04/06
2,5 тонны мусора за 90 минут – в Петергофе прошла масштабная уборка
04/06
Угнанные из Петербурга авто «вели» 4,5 тыс. км через границы – до Душанбе
04/06
Госстройнадзор: Застройщики лишатся разрешений, выписанных «впрок»
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
05.06.2018 08:52

Глава ВМС Украины ищет 51 миллион долларов на флот и говорит о «точке невозврата»

В бюджете Украины не нашлось 51 миллиона долларов на программу строительства корветов проекта 58250 для флота. Командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко предупредил, что военное кораблестроение рискует пройти «точку невозврата».

Заявление Воронченко сделал на общем собрании Ассоциации судостроителей «Укрсудпром», которое состоялось в Николаеве, сообщает 5 июня портал «Страна.ua».

Программу строительства кораблей класса «корвет» серии «Владимир Великий» власти Украины возобновили в 2017 году, но сразу заморозили.

«Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Буквально две недели назад пришло письмо, что нет в государстве средств соответствующих, и за счет министерства обороны проводить финансирование», — проинформировал Воронченко.

Глава ВМС добавил, что обратился к президенту страны, министру обороны и начальнику Генштаба с вопросом поиска финансирования.

«Как угодно, но 1 млрд 361 млн гривен (51 млн долларов) дайте на флот. Потому что если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем. А это рабочие места, это приблизительно 9 тысяч рабочих рук, это приблизительно 200 предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас зеленый свет для того, чтобы мы продолжили финансирование», — резюмировал Воронченко.

Корвет проекта 58250 разработало николаевское государственное предприятие «Опытно-проектный центр кораблестроения» в 2008 году. Строительство первого корабля начали в 2011 году, спустить на воду предполагали через год, однако теперь первый корвет обещают сдать не ранее 2022 года.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
04.06.2018 16:30

Гости «Фестиваля на Кирочной» побывали в Петербурге начала XX века

Фестиваль воспоминаний о жизни петербургских и ленинградских улиц в XX веке состоялся 2 июня во дворах элитных жилых комплексов Setl City «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши» в Центральном районе
фото предоставлено компанией «КОРИС ассистанс»
04.06.2018 15:32

Медицинскую безопасность ЗСД Фестиваля обеспечивала компания «КОРИС»

В субботу состоялся спортивный марафон и одновременно семейный праздник Фестиваль ЗСД - Засвети Скоростной Диаметр. Новое для нашего города мероприятие объединило тысячи участников и гостей. Партнером этого масштабного проекта выступила компания «Корис ассистанс»
shutterstock.com
04.06.2018 12:31

130 лет на троих: весь год помогаем Фонду Хабенского

В 2018 году отмечаются сразу три даты, мимо которых наша авиакомпания никак не могла пройти. 95 лет исполняется со дня рождения гражданской авиации, 25 лет назад появились «Уральские авиалинии», и десятилетний юбилей отмечает Благотворительный Фонд Константина Хабенского.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербург - в десятке экологически благополучных регионов. Ленобласть - на 72 месте
Глава ВМС Украины ищет 51 миллион долларов на флот и говорит о «точке невозврата»
Клинтон объяснил, почему Россия приводит его в ярость
В Раде похвалились засухой в Крыму
Путин бросил в австрийского журналиста «ответную шайбу», обсуждая сбитый над Донбассом «Боинг»
Путин о Навальном: Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного Саакашвили
Путин не прячется за кустами, когда отдыхает
Путин о Пригожине: Как низко пали СМИ и политики Запада, если владелец ресторана может повлиять на выборы в США?
Блогер Соболев признался, что подстроил нападение на себя
Путин разрешил голосовать на думских выборах по месту пребывания
Как не попасть в «черный список» авиакомпаний
Музей Стругацких в Пулково, интеллигентные баттлы и музыка в Крыму: на что потратят президентские гранты в Петербурге
Бензин-бензин, не расти
Джоанна Стингрей: У КГБ и ФБР одна школа
След «Наших» в операции СБУ. Как «Фонд современной дипломатии» связан с «заказчиком» убийства Бабченко
«Фонтанка»: один день из жизни
Тетя, купи вампира: Джонни Депп пошел по рукам за деньги
«Святой источник» огня
Как хоронили живого Бабченко
«Нет уж, в морг - значит, в морг»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Беговой уикенд Петербурга: Кто смог?

Артем Дергунов/Коммерсантъ

Как не попасть в «черный список» авиакомпаний

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Возле «Меги Парнас» горит грузовик с асфальтом

Новости компаний
Setl City
04.06.2018 16:30
Гости «Фестиваля на Кирочной» побывали в Петербурге начала XX века
Фестиваль воспоминаний о жизни петербургских и ленинградских улиц в XX веке состоялся 2 июня во дворах элитных жилых комплексов Setl City «Дом на Кирочной» и «Дом у Ратуши» в Центральном районе
фото предоставлено компанией «КОРИС ассистанс»
04.06.2018 15:32
Медицинскую безопасность ЗСД Фестиваля обеспечивала компания «КОРИС»
В субботу состоялся спортивный марафон и одновременно семейный праздник Фестиваль ЗСД - Засвети Скоростной Диаметр. Новое для нашего города мероприятие объединило тысячи участников и гостей. Партнером этого масштабного проекта выступила компания «Корис ассистанс»
shutterstock.com
04.06.2018 12:31
130 лет на троих: весь год помогаем Фонду Хабенского
В 2018 году отмечаются сразу три даты, мимо которых наша авиакомпания никак не могла пройти. 95 лет исполняется со дня рождения гражданской авиации, 25 лет назад появились «Уральские авиалинии», и десятилетний юбилей отмечает Благотворительный Фонд Константина Хабенского.
Магазин "Кей"
04.06.2018 11:06
Печать без картриджей: секреты технологии от КЕЙ
Японский бренд «Epson» первым среди крупных производителей вышел на массовый рынок с устройством, где на замену картриджам пришли встроенные контейнеры для чернил. Подробнее о технологии, уже принятой на вооружение многими производителями рассказывает КЕЙ
автор фото Ирина Павлова
02.06.2018 11:49
Ярмарка народных промыслов открылась в Ленэкспо
В Петербурге открылась первая за последние 105 лет выставка народных художественных промыслов и ремесел
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06
С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках
1 июня 2018 года вступят в силу многочисленные поправки в положения Гражданского кодекса, касающиеся договоров в сфере банковской и иной финансовой деятельности
ГК «Эталон»
28.05.2018 17:45
Талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот поздравил петербуржцев с Днем города
В минувшее воскресенье, 27 мая 2018 года, талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот принял участие в праздновании Дня рождения Санкт-Петербурга. Гуляя по центру Северной столицы, он поздравлял жителей и гостей города.
ГК "КВС"
28.05.2018 16:33
«День соседей КВС» в Ясно.Янино
26 мая в ЖК «Ясно.Янино» прошел первый большой праздник «День соседей КВС» для жителей микрорайона. Дата была выбрана неслучайно – во всех странах мира в последние выходные мая отмечают Международный день соседей
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.