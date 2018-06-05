В Коломягах разбойник с ломом покалечил сотрудницу «Фикс Прайса»

Налетчик с металлическим ломом посетил магазин в Приморском районе Петербурга. Большой суммы в кассе не было, – жестокость преступника несоизмерима с количеством похищенного.

Как стало известно «Фонтанке», полицию в «Фикс Прайс» на Новоколомяжском проспекте, 4, около десяти вечера четвертого июня вызвали коллеги, увидевшие лежащую избитой 20-летнюю продавщицу и беспорядок в торговом зале. В кассовом аппарате отсутствовало около 55 тысяч рублей выручки. Деньги унес налетчик с ломом. Молодую женщину разбойник не пожалел: бил по голове, причинив тяжелые травмы.

Подозреваемый — европеец, но, возможно, применивший автозагар. На вид ему лет 30. Также из примет черный длинный плащ и красная обувь.