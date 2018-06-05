В промзоне на Октябрьской набережной тушили ёмкость из-под мазута

Громкие хлопки на Октябрьской набережной разбудили живущих неподалеку петербуржцев ранним утром 5 июня. В окнах горожане увидели плотный слой дыма, идущий со стороны бывшего завода «Пигмент».

Как рассказали в пресс-службе городского ГУ МЧС, сообщение о возгорании на Октябрьской набережной, 38, поступило около пяти часов. На территории бывшего лакокрасочного завода «Пигмент» воспламенилась ёмкость из-под мазута. Пламя охватило площадь в 500 квадратных метров, из-за угрозы его распространения ранг пожара повысили до третьего. К 5.54 огонь удалось локализовать, к 6.10 спасатели ликвидировали открытое горение. Ранг пожара понизили до первого.

Происшествие обошлось без пострадавших. С огнём боролись 30 расчётов и около ста человек. На место ЧП выехала лаборатория для оценки выброса вредных веществ в воздух.

В прошлый раз пожарные посещали промзону на Октябрьской набережной в декабре прошлого года. Тогда тушить пришлось ангар с отходами производства пластиковых изделий.