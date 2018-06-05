В ОАЭ зафиксировали коронавирус, от которого нет вакцины
В Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксировали случай ближневосточного респираторного синдрома. Вакцины от данного вирусного заболевания пока не существует, предупреждает 5 июня Роспотребнадзор.
По данным ведомства, пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом проходит лечение в госпитале Абу-Даби. Заболел он еще 4 мая. Известно, что мужчина – коренной житель ОАЭ. Он вернулся из поездки в Саудовскую Аравию, где посещал верблюжью ферму.
«Все контакты больного установлены и проводится их мониторинг. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомлена об этом случае. Проводится эпидемиологическое расследование на ферме, которую посещал больной», – добавили в Роспотребнадзоре и попросили российских туристов учитывать информацию при планировании поездок.
Справка:
Ближневосточный острый респираторный синдром (MERS-CoV) вызывается коронавирусом, который был впервые обнаружен в 2012 году в материале от больных в Саудовской Аравии.
Симптомы напоминают тяжелый грипп с признаками пневмонии. Предполагается, что источником инфекции являются животные (верблюды).
Лечение симптоматическое, вакцины не разработаны.
На 28 мая имеется информация о 2207 лабораторно-подтверждённых случаев MERS-CoV в мире, включая 787 смертельных случаев.