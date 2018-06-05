Клинтон объяснил, почему Россия приводит его в ярость

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал, почему его приводит в ярость Россия. Не обошел он вниманием и нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Как 5 июня пишет РБК, в интервью Le Parisien, 42-й американский президент отметил, что чаще испытывает чувство беспокойства, чем гнева, однако, когда появилась информация о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, Клинтон, по его словам, серьезно разозлился.

Также экс-президент США заявил, что Россия вмешалась в избирательные процессы в Германии, Франции и Нидерландах, но конкретных примеров и фактов российского вмешательства приводить не стал.

Также Клинтон добавил, что его приводит в ярость политика нынешнего американского президента Дональда Трампа в отношении Парижского соглашения по климату.

В октябре прошлого года Билл Клинтон заявил, что Россия представляет для США не менее серьезную угрозу, чем политика Северной Кореи по отношению к Вашингтону. По его словам, Москва «атакует всю систему» Соединенных Штатов. «У нас есть проблемы. Политический курс КНДР — это серьезно. Россия, которая атакует всю нашу систему, — это тоже серьезно», — сказал тогда экс-президент.

Американские спецслужбы с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. По их мнению, Россия взломала компьютеры национального комитета Демократической партии США, вмешавшись таким образом в президентские выборы (кандидатом от демократов тогда была супруга Билла Клинтона — Хиллари Клинтон). Кроме того, спецслужбы США считают, что команда Трампа имела контакты с Москвой. Российские власти неоднократно отрицали все обвинения.