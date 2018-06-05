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Общество
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05.06.2018 08:05

В Раде похвалились засухой в Крыму

Засуха в нескольких районах Крыма произошла после того, как власти Украины прекратили подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом 5 июня в интервью порталу «Обозреватель» заявил депутат Верховной рады, один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.

«Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли Днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет. Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились, и пошло засоление в почве», — рассказал он.

Джемилев добавил, что власти Украины не станут даже обсуждать с Россией вопрос подачи воды на полуостров. «Если даже кто-то и согласится открыть эти воды, то общественность, я думаю, быстро, во всяком случае, крымские татары снова быстро перекроют ее», — считает он.

Ранее в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова ввели чрезвычайное положение из-за засухи.


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