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05.06.2018 00:43

Путин бросил в австрийского журналиста «ответную шайбу», обсуждая сбитый над Донбассом «Боинг»

Президент России Владимир Путин припомнил Украине сбитый в 2000-х годах российский гражданский самолёт, отвечая на вопрос про малайзийский «Боинг» австрийскому журналисту Армину Вольфу. 

По словам Путина, расследование международной группы по сбитому на Донбассе гражданскому самолету нельзя назвать объективным и всесторонним, пока до него не допустили Россию. Об этом он рассказал журналисту телеканала ORF 4 июня, накануне визита в Вену. «Наши аргументы в расчёт не принимаются, нас никто в этой комиссии слушать не хочет. Наоборот, украинская сторона, которая является заинтересованной в результатах этого расследования, допущена к этому расследованию», – негодует президент. Он напомнил, что Украина в нарушение международных правил ИКАО не запретила пролёт гражданских воздушных судов в зоне конфликта и до сих пор не ответила на «некоторые вопросы, связанные с деятельностью боевой авиации Украины в этом регионе в этом месте и в это время».  «Многие люди не верят в российские аргументы, поскольку много лет назад в Крыму Вы говорили, что знаменитые «зелёные человечки», бойцы в зелёной униформе без опознавательных знаков, – это всё были местные силы самообороны», – отметил Вольф. В ответ президент напомнил ему про авиакатастрофу в 2001 году над территорией Крыма, когда борт из Израиля в Новосибирск сбила украинская армия во время учений. «Украина напрочь отрицала свою причастность к этому ужасному инциденту, но потом вынуждена была с этим согласиться. И почему мы должны сейчас верить украинским официальным лицам? Примите, пожалуйста, ответную шайбу на Ваш вопрос», – закончил президент. 

Напомним, во время интервью Путин также рассказал, почему фотографируется полуголым и сравнил бизнесмена Евгения Пригожина с Соросом.

Справка:

Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

24 мая на пресс-конференции этой группы были представлены материалы, согласно которым конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть «Буков», один из них — с номером 332 — затем был отправлен на территорию Украины. Именно из него, по версии следствия, был сбит «Боинг». На следующий день правительство Нидерландов, Австралия, НАТО и Евросоюз обвинили Россию в катастрофе. Малайзия утверждает, что вина России доказана не была. В Нидерландах не исключили, что Киев также понесёт ответственность за произошедшее. 


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