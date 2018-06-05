Путин бросил в австрийского журналиста «ответную шайбу», обсуждая сбитый над Донбассом «Боинг»

Президент России Владимир Путин припомнил Украине сбитый в 2000-х годах российский гражданский самолёт, отвечая на вопрос про малайзийский «Боинг» австрийскому журналисту Армину Вольфу.

По словам Путина, расследование международной группы по сбитому на Донбассе гражданскому самолету нельзя назвать объективным и всесторонним, пока до него не допустили Россию. Об этом он рассказал журналисту телеканала ORF 4 июня, накануне визита в Вену. «Наши аргументы в расчёт не принимаются, нас никто в этой комиссии слушать не хочет. Наоборот, украинская сторона, которая является заинтересованной в результатах этого расследования, допущена к этому расследованию», – негодует президент. Он напомнил, что Украина в нарушение международных правил ИКАО не запретила пролёт гражданских воздушных судов в зоне конфликта и до сих пор не ответила на «некоторые вопросы, связанные с деятельностью боевой авиации Украины в этом регионе в этом месте и в это время». «Многие люди не верят в российские аргументы, поскольку много лет назад в Крыму Вы говорили, что знаменитые «зелёные человечки», бойцы в зелёной униформе без опознавательных знаков, – это всё были местные силы самообороны», – отметил Вольф. В ответ президент напомнил ему про авиакатастрофу в 2001 году над территорией Крыма, когда борт из Израиля в Новосибирск сбила украинская армия во время учений. «Украина напрочь отрицала свою причастность к этому ужасному инциденту, но потом вынуждена была с этим согласиться. И почему мы должны сейчас верить украинским официальным лицам? Примите, пожалуйста, ответную шайбу на Ваш вопрос», – закончил президент.

Напомним, во время интервью Путин также рассказал, почему фотографируется полуголым и сравнил бизнесмена Евгения Пригожина с Соросом.