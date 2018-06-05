Apple пообещала ускорить новой «операционкой» старые iPhone

Новую мобильную операционную систему iOS12 представили 4 июня на конференции Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC) в Сан-Хосе.

Вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги заверил, что новая «операционка» сможет улучшить работу старых смартфонов и планшетов. iOS12 позволит запускать приложения на iPhone быстрее на 40%, камера будет открываться оперативнее на 70%, говорят в компании. Причем ускорение работы коснется всех устройств, начиная с iPhone 5 и заканчивая последним iPhoneX.

Напомним, ранее выяснилось, что после выхода новой операционной системы старые iPhone специально замедляли — якобы для экономии заряда аккумулятора. Скандал из-за этого разгорелся в 2017-м. Пользователи были уверены, что компания вынуждает их покупать новые модели. Apple извинилась перед пользователями, однако многие даже дошли до суда. Правда, в России все иски к компании были отклонены. В марте 2018-го Apple выпустила обновление предыдущей операционной системы iOS11. Оно позволяет отключить замедление работы смартфона.