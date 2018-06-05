Путин о Навальном: Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного Саакашвили

Президент России Владимир Путин отказался в разговоре с австрийским журналистом Армином Вольфом называть по имени оппозиционера Алексея Навального. Зато назвал его «еще одним Саакашвили».

Перевод интервью Путина австрийскому телеканалу ORF опубликован 4 июня на сайте Кремля. Российский президент в ответ на вопрос о Навальном и допуске его к выборам заявил: «Мы не хотим, чтобы нам подсунули ещё одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего Президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвёртом издании».

По словам Путина, России нужны люди «с позитивной повесткой дня, которые знают, а не просто обозначают проблемы». Вольф напомнил, что избиратели не могли даже посмотреть на кандидата Навального, поскольку тот не был допущен до выборов. В ответ президент России подчеркнул, что посмотреть на Навального в России не сложно.

«Избиратели могут посмотреть на любого человека, потому что интернет у нас свободен. Никто его не закрывал. Средства массовой информации свободны. Люди всегда могут выходить и заявлять о себе, что и делают различные фигуранты различных политических движений и направлений», – заявил Путин.

По его словам, человек сначала должен «приобрести вес» у избирателей, тогда с ним и будет «вести диалог государственная власть».

«А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3 процентами либо сотыми долями процентов, то о чём мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?», – подытожил российский президент.